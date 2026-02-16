

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Ein Mountainbike der Marke Carver entwendete ein unbekannter Täter in dem Zeitraum 06.02.2026 bis 09.02.2026 am Leininger Gymnasium. Das neongelbe Fahrrad, ein „Cross-Country-Hardtail“, war mit einem Fahrradschloss gesichert, welches am Abstellort ebenfalls nicht mehr aufzufinden war. Die Tat wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 22:01