16.02.2026, 22:11 Uhr

Frankenthal – Mitmachen bei der Frühjahrsputz-Aktion „Sauberhaftes Frankenthal“

Bildrechte: Stadt Frankenthal
Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 7. bis 14. März findet zum vierten Mal die Aktion „Sauberhaftes Frankenthal macht Frühjahrsputz“ statt. Wie bei der Putzaktion im Herbst soll das Stadtgebiet von unliebsamen Hinterlassenschaften befreit und das Verantwortungsgefühl der kleinen und großen Frankenthaler für Parkanlagen, Wiesen, Straßen und andere öffentliche Räume gestärkt werden.

„Ein sauberes und attraktives Frankenthal gelingt nur, wenn alle mithelfen. Wer Verantwortung übernimmt und aktiv wird, setzt ein starkes Zeichen und ist ein Vorbild für Kinder, Nachbarn und die Gemeinschaft. Wir freuen und auf viele kleine und große Teilnehmer“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer und Bürgermeister Bernd Knöppel, zuständig unter anderem für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb.

Die durch den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) organisierte Aktion soll über das richtige Verhalten aufklären und gleichzeitig motivieren, sich gemeinsam für eine schönere Umgebung und die Umwelt zu engagieren.

Mitmachen: So funktioniert‘s
Gefragt sind Teams aus Kindergärten, Schulen, Vereinen, Parteien, Unternehmen oder sonstigen Institutionen. Es können aber auch Familien, Freundesgruppen oder Einzelpersonen teilnehmen. Jeder, der sich an der Frühjahrsputz-Aktion beteiligt, kann innerhalb des Aktionszeitraums Tag und Zeitrahmen frei auswählen. Den Putzort kann ebenfalls jeder selbst bestimmen (z. B. Wege rund um Kindergarten, Schule, Vereinsheim, Unternehmen, Wohnumfeld, Grünflächen, Spielplätze, Feldwege etc.).
Einzige Einschränkung: Beim Betreten von Gehölzen und Gebüschen sollte besondere Rücksicht auf die erwachende Tier- und Pflanzenwelt genommen werden.

Der EWF stellt Arbeitshandschuhe, Warnwesten und Abfallsäcke für alle Helfer zur Verfügung und sorgt für einen reibungslosen Ablauf beim Einsammeln der Abfälle.

Die Anmeldung ist bis 1. März möglich per Online-Formular auf www.frankenthal.de/sauber, telefonisch unter 06233 89-777, schriftlich beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal – EWF-, Ackerstraße 24 oder per E-Mail an ewf-service@frankenthal.de.
Nähere Informationen sind ebenfalls unter www.frankenthal.de/sauber zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 22:13

