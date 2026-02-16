Erbach/Michelstadt: Im Fahrzeug mitgenommen und bestohlen – Kripo sucht zwei wichtige Zeugen

Erbach/Michelstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Ein 61 Jahre alter Mann fragte in der Nacht zum Samstag (14.02.), kurz vor 1.00 Uhr, in der Illigstraße in Erbach drei Unbekannte in einem Pritschenwagen, ob sie ihn nach Hause fahren könnten. Das Trio stimmte zu. Der Fahrer schlug anschließend allerdings entgegen der Absprache den Weg nach Michelstadt ein. Im Bereich der Einmündung Hammerweg/Wiesenweg stoppten sie das Fahrzeug und entwendeten dem 61-Jährigen in der Folge den Geldbeutel samt Inhalt sowie dessen Mobiltelefon und fuhren davon.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pritschenwagen mit OF-Kennzeichen gehandelt haben. Die drei Insassen waren etwa 30 Jahre alt, trugen Arbeitskleidung und unterhielten sich in einer osteuropäischen Sprache, möglicherweise Rumänisch.

Die Kriminalpolizei in Erbach sucht nun nach Zeugen. Insbesondere nach zwei jungen Leuten, die das Tatgeschehen im Bereich Hammerweg/Wiesenweg vermutlich beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 12:04