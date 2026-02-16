Edesheim / A65 – LKW-Fahrer mit 1,54 Promille – Abfahrtskontrolle an der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West

A65/Edesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Bei einer Kontrolle auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West konnte ein Kraftfahrer aus dem benachbarten Ausland mit 1,53 Promille angetroffen werden. Der 64 Jahre alte Mann wollte gegen 22 Uhr – nach Ende des Sonntagsfahrverbots – seiner Arbeit nachgehen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurden der Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere sichergestellt. Erst bei vollständiger Nüchternheit wurden ihm seine Unterlagen wieder ausgehändigt.
Quelle:
Polizeiinspektion Edenkoben
Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 11:59