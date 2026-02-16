Eberbach – Schmetterlings- und Wildbienensaum zum Jubiläum: Samentütchen für mehr Insektenvielfalt

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Eberbach wird nächstes Jahr 800 Jahre alt und verschenkt zu dem Anlass Tüten mit Samenmischungen, die Bürgerinnen und Bürger als Nahrung für Insekten anpflanzen können.

Zum Jubiläum kommendes Jahr verteilt die Stadt Eberbach kostenlose Samentütchen, die heimisches Saatgut von mehrjährigen Wildblumen und Kräutern für ein Areal von einem Quadratmeter enthalten. Dadurch sollen nicht nur Balkone oder Gärten verschönert werden, gleichzeitig sollen die Pflanzen auch für Nahrung für Wildbienen und andere Insekten sorgen. Ziel sei es, die Stadt und ihre Ortsteile noch bunter und insektenfreundlicher zu machen.

Die Samentütchen können bei der Tourist-Information Mo, Di & Do: von 10 – 12 Uhr & 14 – 17 Uhr, Mi: 10 – 12 Uhr & 14 – 18 Uhr, Fr: 10 – 12 Uhr und zusätzlich vom 01.05. – 31.10., Fr: 14 – 17 Uhr und Sa: 10 – 12 Uhr abgeholt werden

Die Stadt setzt sich seit Jahren für ein nachhaltiges Grünflächenmanagement ein. Ziel ist es, die Biodiversität zu erhöhen und die Grünflächen an den Klimawandel anzupassen.

Wer Samentütchen mit nach Hause nimmt, den lädt die Stadt dazu ein, die Ergebnisse zu fotografieren und die Bilder per E-Mail an 800Jahre@eberbach.de zu senden.

Bei Fragen können Sie jederzeit eine E-Mail an klimaschutz@eberbach.de schreiben oder sich telefonisch unter 06271 / 87-209 melden.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 15:36