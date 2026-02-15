Viernheim – Unfall mit mehreren Verletzten am Viernheimer Dreieck (A67)

Viernheim (ots) – Am Samstag, 14.02.2026, gegen 20.00 Uhr kam es auf der A67, am Viernheimer Dreieck aus Richtung Lorsch kommend gleich zu zwei Verkehrsunfällen mit mehreren verletzten Personen.

Zunächst kollidierte ein 24jähriger Fahrer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis während eines Überholvorgangs mit einem Pkw aus Mannheim. Dieses Fahrzeug kam ins Schleudern und prallte an die rechten Leitplanken. Der Zusammenstoß war so

heftig, dass der 20jährige Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde und befreit werden musste. Die Verletzungen waren dabei so schwer, dass er anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der 62jährige Beifahrer erlitt

leichtere Verletzungen. Ein weiterer Pkw aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit einem 61jährigem Fahrer fuhr ebenfalls in die Unfallstelle und fuhr anschließend gegen die rechten Schutzplanken. Weshalb es zu dem unfallverursachenden Zusammenstoß

kam, muss noch geklärt werden.

Zur Rettung der beteiligten Personen sowie zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 58.000 EUR zu verzeichnen.

Bedingt durch diesen Unfall kam es zu einem Rückstau. Ein 41jähriger Pkw-Fahrer aus Frankreich konnte aufgrund nicht ausreichenden Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr einem Pkw aus Italien, besetzt mit zwei

Insassen, auf. Zusätzlich prallte er noch gegen einen dritten Pkw. Auch an dieser Unfallstelle waren mehrere Krankenwagen im Einsatz um zu prüfen, ob Insassen verletzt wurden. Es wurden nur leichtere Verletzungen angenommen.

Die Schadenshöhe bei diesem Nachfolgeunfall wird auf etwa 52.000 EUR geschätzt.

Zuletzt aktualisiert am 15. Februar 2026, 09:01