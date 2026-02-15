  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Gute Laune
15.02.2026, 15:11 Uhr

Ludwigshafen – Fasnachtsumzug in vollem Gange – Erste Bilder von bunten Wagen, gute Laune und der tausende Besucher

Gute LauneLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Narren sind los: Der große Fasnachtsumzug zieht derzeit durch die Ludwigshafener Innenstadt und verwandelt die Straßen in ein farbenfrohes Meer aus Konfetti, Musik und ausgelassener Stimmung. Tausende Besucherinnen und Besucher säumen die Strecke und feiern gemeinsam die fünfte Jahreszeit.

Start

Mit fantasievoll gestalteten Motivwagen, kreativen Fußgruppen und lautstarker Musik sorgen Vereine, Garden und Karnevalsgesellschaften für beste Unterhaltung.

Farweschlucker

Ob klassische Fastnachtsrufe, politische Seitenhiebe oder liebevoll gestaltete Kostüme – der Umzug bietet wieder ein breites Spektrum an närrischer Kreativität.

Melanie

Entlang der Zugstrecke herrscht Partystimmung: Bonbons und kleine Präsente fliegen in die Menge, Kinder sammeln eifrig Kamelle, während aus den Lautsprechern Stimmungshits erklingen.

Zugstrecke

Auch zahlreiche Sicherheitskräfte und Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Huddelschnuddler

Die Ludwigshafener Fasnacht zeigt sich damit erneut als Publikumsmagnet in der Region. Für viele Familien ist der Umzug ein fester Termin im Kalender – ein gemeinsames Erlebnis, das Generationen verbindet.

Hauck KG

Ein besonderes Lob gilt neben den Organisatoren und den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtreinigung, die unmittelbar nach dem Umzug mit großem Einsatz die Zugstrecke vom närrischen Unrat befreiten und dafür sorgten, dass Ludwigshafen schnell wieder in geordneten Bahnen weiterfeiern konnte.

Straßenreinigung

MRN-News berichtet weiter direkt vom Geschehen und hält Sie über besondere Highlights des Tages auf dem Laufenden.

Elly Levi

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 15. Februar 2026, 15:26

