Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Narren sind los: Der große Fasnachtsumzug zieht derzeit durch die Ludwigshafener Innenstadt und verwandelt die Straßen in ein farbenfrohes Meer aus Konfetti, Musik und ausgelassener Stimmung. Tausende Besucherinnen und Besucher säumen die Strecke und feiern gemeinsam die fünfte Jahreszeit.

Mit fantasievoll gestalteten Motivwagen, kreativen Fußgruppen und lautstarker Musik sorgen Vereine, Garden und Karnevalsgesellschaften für beste Unterhaltung.

Ob klassische Fastnachtsrufe, politische Seitenhiebe oder liebevoll gestaltete Kostüme – der Umzug bietet wieder ein breites Spektrum an närrischer Kreativität.

Entlang der Zugstrecke herrscht Partystimmung: Bonbons und kleine Präsente fliegen in die Menge, Kinder sammeln eifrig Kamelle, während aus den Lautsprechern Stimmungshits erklingen.

Auch zahlreiche Sicherheitskräfte und Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die Ludwigshafener Fasnacht zeigt sich damit erneut als Publikumsmagnet in der Region. Für viele Familien ist der Umzug ein fester Termin im Kalender – ein gemeinsames Erlebnis, das Generationen verbindet.

Ein besonderes Lob gilt neben den Organisatoren und den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtreinigung, die unmittelbar nach dem Umzug mit großem Einsatz die Zugstrecke vom närrischen Unrat befreiten und dafür sorgten, dass Ludwigshafen schnell wieder in geordneten Bahnen weiterfeiern konnte.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 15. Februar 2026, 15:26