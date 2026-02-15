Landau – Büchelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die seit dem 06. Februar 2026 vermisste 69-jährige Frau aus Karlsruhe ist tot. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilt, wurde die Frau am 15. Februar 2026 im Bereich Büchelberg in Rheinland-Pfalz aufgefunden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen dauern an.

Die zuvor veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.

Hinweis an die Medien:

Das Polizeipräsidium Karlsruhe bittet darum, veröffentlichte Fotos sowie personenbezogene Daten der Verstorbenen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu löschen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 15. Februar 2026, 20:14