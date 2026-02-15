  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal – Fastnachtsumzug 2026 begeistert Tausende

1Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Frankenthaler Fastnachtsumzug hat am Samstag, 14. Februar, erneut für ausgelassene Stimmung und ein farbenfrohes Spektakel in der Innenstadt gesorgt. Trotz frischer Temperaturen, Wind und zeitweisem Nieselregen säumten rund 28.500 Närrinnen und Narren die Straßen entlang der Umzugsstrecke und feierten gemeinsam mit den teilnehmenden Vereinen und Gruppen den Höhepunkt der Fastnachtssaison.

Bereits ab 11.11 Uhr lud der Fastnachtsmarkt auf dem Rathausplatz zum Einstimmen auf den närrischen Nachmittag ein. Dort herrschte bis in die Abendstunden hinein beste Fastnachtsstimmung.

Pünktlicher Start und reibungsloser Verlauf
Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der närrische Lindwurm im Aufstellungsbereich in der Straße Am Kanal in Bewegung. Rund zweieinhalb Stunden lang zog der Umzug mit 64 Zugnummern durch die Innenstadt und präsentierte den Zuschauerinnen und Zuschauern ein buntes Bild aus aufwendig gestalteten Wagen, kreativen Kostümen, Fußgruppen und musikalischen Darbietungen.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Tages: „Der Fastnachtsumzug 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig und verbindend die Fastnacht in Frankenthal ist. Die Begeisterung der Menschen entlang der Strecke war überwältigend. Mein herzlicher Dank gilt allen Vereinen, Ehrenamtlichen, Helferinnen und Helfern sowie den beteiligten Unternehmen, die diesen Umzug möglich gemacht haben.“

Stadt Frankenthal als Veranstalter
Die Stadt Frankenthal organisiert den Fastnachtsumzug als eines der größten Brauchtumsfeste der Region. Die erfolgreiche Durchführung eines Ereignisses dieser Größenordnung erfordert eine enge und gut abgestimmte Zusammenarbeit zahlreicher Akteure aus Verwaltung, Sicherheitsbehörden, Hilfsorganisationen und dem Ehrenamt.

Ein besonderer Dank gilt dabei der Stabsstelle Messen und Märkte und dem Bereich Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt, der mit umfassender Planung und Koordination maßgeblich zu einem sicheren und reibungslosen Ablauf beigetragen hat. Die Stadtverwaltung bedankt sich auch ausdrücklich bei den Einsatzkräften der Blaulichtfamilie, der Sanitätsdienste und den Mitarbeitenden des EWF.

Ein besonderer Dank gilt zudem den beteiligten Speditionen und Fahrern, die mit ihren Fahrzeugen zur Absicherung der Umzugstrecke beigetragen haben. In diesem Jahr unterstützen die Spedition Koppenhöfer, Pastuschka Transporte, die Brugger Transport GmbH und die Dambach Transportlogistik GmbH bei der Absicherung des Umzugs.

Die Stadt Frankenthal bedankt sich außerdem bei allen teilnehmenden Fastnachtsvereinen, Musikgruppen, Fuß- und Wagengruppen sowie bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr großes Engagement.

EWF sorgt für Sauberkeit und Sicherheit
Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) übernahm Beschilderungs- und Absperrmaßnahmen, unterstützende logistische Aufgaben sowie die Reinigung entlang der Umzugsstrecke.

Zur Sicherung der Strecke kamen schwere Fahrzeuge als mobile Absicherung zum Einsatz. Ergänzt wurden die Fahrzeuge des EWF durch LKW der unterstützenden Speditionen. Unmittelbar nach dem Umzug begannen Kehrmaschinen und Reinigungstrupps mit den Aufräumarbeiten.

Sicherheit als oberste Priorität
Dank der engen Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungsdienst, Feuerwehr, Rettungskräften und einem privaten Sicherheitsdienst verlief der Umzug ohne größere Zwischenfälle. „Die Sicherheit und das Wohl aller Besucherinnen und Besucher stehen für uns an oberster Stelle. Wir danken allen Einsatzkräften und Helfenden, die zu diesem gelungenen und sicheren Fastnachtstag beigetragen haben“, betonte Bürgermeister und Ordnungsdezernent Bernd Knöppel.

Mehr als 300 Personen im Einsatz
Die Polizei war mit rund 140 Kräften entlang der Umzugsstrecke und auf dem Rathausplatz vertreten. Rund 30 Sicherheitskräfte (KVD und Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes), 10 Bedienstete des Bereichs Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt, 10 Politessen und Politeure und 50 Mitarbeiter des städtischen Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) sorgten für einen sicheren und reibungslosen Ablauf des Umzugs und saubere Straßen.

Der Kommunale Vollzugsdienst vernichtete rund 80 Liter von Besuchern mitgebrachten Alkohol, führte 40 Jugendschutzkontrollen durch und verwarnte zehn Wildpinkler. Die Sanitätsdienste waren mit 59 Personen im Stadtgebiet unterwegs und verzeichnete 14 Hilfeleistungen und fünf Transporte in umliegende Krankenhäuser. Die DLRG unterstützte den Koordinierungskreis mit dem Einsatz der Drohne zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen.

Die Feuerwehr war mit rund 35 Kräften im Einsatz – entlang der Strecke und im für den Fastnachtsumzug einberufenen Koordinierungskreis in der Feuerwache. Neben der Feuerwehr war dieser mit Vertretern der Verwaltung, Polizei, dem Sanitätsdienst und dem eingesetzten privaten Sicherheitsdienst besetzt.
Quelle Stadt Frankenthal / Stand Samstag, 14. Februar, 17.45 Uhr

Zuletzt aktualisiert am 15. Februar 2026, 09:09

