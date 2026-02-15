Bad Bergzabern – Streitigkeiten bei Geburtstagsfeier

Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht zum Sonntag, den 15. Februar 2026, kam es gegen 00:30 Uhr in der Wiesenstraße in Bad Bergzabern zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen einer Geburtstagsfeier. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich eine 30-jährige Frau aus Viernheim und ein 59-jähriger Mann aus Mannheim gemeinsam im Außenbereich der Feier, um zu rauchen. Im Verlauf eines offenbar durch ein Missverständnis ausgelösten Streitgesprächs kam der Mann der Frau mehrfach zu nahe sodass diese sich bedrängt fühlte. Um ihrer Forderung, Abstand einzuhalten, Nachdruck zu verleihen, drückte die 30-Jährige dem aufdringlichen Gesprächspartner eine brennende Zigarette gegen den Hals. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, bei dem der Mann die Frau zu Boden drückte. Durch das schnelle Eingreifen des Gastgebers konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ der 59-Jährige die Örtlichkeit. Bei der anschließenden Befragung der Frau stellten die eingesetzten Polizeikräfte erheblichen Alkoholgenuss fest – ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Der flüchtige Mann stellte sich im Verlauf der Nacht selbständig beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt. Gegen beide Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zuletzt aktualisiert am 15. Februar 2026, 08:58