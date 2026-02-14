Rhein-Pfalz-Kreis – Valentinsgrüße, offene Gespräche und klare politische Ziele: Michael Wagner (CDU) verteilt Rosen auf dem Schillerplatz in Schifferstadt

Mit einem Lächeln, vielen persönlichen Gesprächen und liebevoll überreichten Rosen hat der direkt gewählte Landtagsabgeordnete des Wahlkreises 39, Michael Wagner, am Valentinstag auf dem Schillerplatz Schifferstadt ein deutliches Zeichen für Bürgernähe, Wertschätzung und Dialog gesetzt.

Organisiert und vorbereitet wurde die Aktion vom CDU-Ortsverband Schifferstadt unter der Vorsitzenden Laura Ehm. Unterstützt wurde die Valentinsaktion zudem von Mitgliedern der Christlich Demokratische Union Deutschlands, die gemeinsam dafür sorgten, dass der Schillerplatz zu einem Ort der Begegnung, der Herzlichkeit und des offenen Austauschs wurde. Auch Patrick Poss, B-Kandidat von Michael Wagner bei der Landtagswahl und Erster Beigeordneter der Stadt Schifferstadt, ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen und die Aktion zu unterstützen.

Die wunderschönen, langstieligen Rosen fanden bei den Damen einen regelrechten „reißenden Absatz“. Doch für Michael Wagner stand an diesem Vormittag nicht nur das Verteilen von Blumen im Mittelpunkt – vielmehr nutzte er die Gelegenheit, um sich Zeit für die Bürgerinnen und Bürger zu nehmen, zuzuhören, Fragen zu beantworten und aktuelle politische Anliegen direkt vor Ort zu besprechen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen insbesondere die vier großen Themenfelder Bildung, Wirtschaft, Innere Sicherheit, Gesundheit und Infrastruktur.

Als zentrales Zukunftsthema setzt sich die CDU für eine verlässliche „Grundschul-Garantie“ mit Unterricht und Betreuung bis 14 Uhr ein. Hinzu kommen eine verbesserte Personalausstattung an Schulen, der weitere Ausbau von Kindertagesstätten sowie verbindliche Sprachtests, um allen Kindern frühzeitig beste Startchancen zu ermöglichen.

Die Menschen vor Ort beschäftigten vor allem die Themen Bürokratieabbau und Fachkräftesicherung. Die CDU fordert eine konsequente Entbürokratisierung, eine kostenfreie Meisterausbildung, die gezielte Förderung von Gewerbegebieten sowie eine klare Wasserstoffstrategie, um Rheinland-Pfalz als starken und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln.

Unter dem Leitgedanken „Recht und Ordnung durchsetzen“ setzt die CDU auf eine Null-Toleranz-Strategie, mehr Polizeipräsenz, moderne und bessere Ausrüstung sowie den verstärkten Einsatz von Videotechnik – für mehr Sicherheit im Alltag und ein starkes Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.

Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Sicherstellung einer guten medizinischen Versorgung. Dazu gehört unter anderem die Unterstützung von Praxiskliniken und innovativen Versorgungsmodellen. Gleichzeitig sollen gezielte Investitionen in Straßen und Schienen dazu beitragen, Mobilität und Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

„Es waren viele offene, ehrliche und sehr persönliche Gespräche – und genau das macht Politik für mich aus“, betonte Michael Wagner im Anschluss an die Aktion. „Die Menschen möchten gehört werden. Sie wollen wissen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Heute war dafür ein ganz besonderer Rahmen.“

Sichtlich bewegt und dankbar blickte der Landtagsabgeordnete auf die Valentinsaktion zurück. Die vielen freundlichen Worte, herzlichen Begegnungen und spontanen Gespräche hätten erneut gezeigt, wie wichtig der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern sei.

„Dieser Vormittag hat mir sehr viel gegeben“, so Wagner. „Es waren wunderschöne Begegnungen – Begegnungen, die Mut machen und die man unbedingt bald wiederholen sollte.“



Quelle Michael Wagner MdL

Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2026, 12:31