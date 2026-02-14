Mutterstadt – Udo Lindenberg im Puff

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer bei dieser Überschrift kurz zusammenzuckt, liegt genau richtig. Denn wenn Udo Lindenberg „Im Puff“ auftaucht, dann nicht auf der Reeperbahn, sondern im Auktionskatalog.

Am Samstag, 28. Februar 2026, heißt es ab 14:00 Uhr im Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt: Bühne frei für große Namen und starke Motive. Im Rahmen der Kunstauktion „Kunst (229)“ gelangen insgesamt 229 ausgewählte Positionen unter den Hammer – darunter auch Werke des Panikrockers höchstpersönlich.



Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei ein Bild mit dem Titel „Im Puff“ auf sich ziehen. Typisch Lindenberg: provokant, ironisch, mit einem Augenzwinkern – und garantiert nichts für Prüde. Das Werk vereint den unverwechselbaren Stil des Künstlers mit jener Mischung aus Coolness, Gesellschaftssatire und einem Hauch Rebellion, die ihn seit Jahrzehnten auszeichnet.

Natürlich bleibt es nicht bei einem einzigen Highlight. Die Auktion bietet ein breites Spektrum von klassischen Gemälden über Grafiken und Skulpturen bis hin zu moderner und zeitgenössischer Kunst. Sammlerinnen und Sammler dürfen sich auf spannende Bietergefechte einstellen – vielleicht ja mit einem „Sonderzug nach Mutterstadt“.

Wie bei allen Versteigerungen im Henry’s Auktionshaus steht eine fachkundige Betreuung sowie die Möglichkeit zur Vorbesichtigung im Mittelpunkt.

Auktionsdetails:

28.02.2026

Beginn: 14:00 Uhr

Mutterstadt

Weitere Informationen zu den angebotenen Kunstwerken und zur Vorbesichtigung finden Sie direkt beim Henry’s Auktionshaus.

Veranstaltungen finden Sie auch im MRN-Eventkalender

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2026, 18:56