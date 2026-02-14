Mannheim – Tagesstätte für Wohnungslose regelt Spendenannahme neu

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Problem: Nicht verwertbare Sachen verursachen Entsorgungskosten

Die Caritas-Tagesstätte für Wohnungslose in Mannheim ist auf Spenden für die Kleiderkammer angewiesen – allerdings sind nicht alle Spenden verwertbar. Das Problem: Kleider und Lebensmittel, die nicht genutzt werden können, müssen entsorgt

oder anderweitig untergebracht werden – das verursacht Kosten und Aufwand. Deshalb hat der Caritasverband Mannheim die Spendenannahme neu geregelt.

„Es kommt leider immer wieder vor, dass dreckige oder kaputte Kleidung oder abgelaufene Lebensmittel abgegeben werden. Manche Sachen werden einfach vor der Tür abgestellt, stehen dann stundenlang draußen und werden dadurch unbrauchbar“, berichtet Stefanie Paul, Abteilungsleiterin beim Caritasverband Mannheim. Die Tagesstätte muss die Spenden dann auf eigene Kosten entsorgen.

Spenden, die zwar gut erhalten sind, aber von Wohnungslosen nicht gebraucht werden, müssen in andere Einrichtungen gebracht werden – ein hoher Aufwand. „So wird aus einer gut gemeinten Geste eine zusätzliche Belastung für uns.“

Damit das künftig nicht mehr passiert, gibt es jetzt feste Zeiten für die Spendenabgabe in der Tagesstätte: Montag 9 bis 15 Uhr und Mittwoch 9 bis 13 Uhr. Das Team prüft bei der Abgabe, ob es sich um nutzbare Kleidung handelt. Schmutzige oder kaputte Kleidung wird nicht angenommen.

Außerdem hat die Tagesstätte eine Liste erstellt, was tatsächlich benötigt wird – nämlich ausschließlich Männerkleidung (zum Beispiel robuste Hosen, Pullover, T-Shirts, Jacken, dicke Socken und Unterwäsche) sowie Schlafsäcke, Rucksäcke und

Rollkoffer. Die vollständige Liste ist auf der Seite „Wohnungslosenhilfe“ unter

www.caritas-mannheim.de zu finden.

Nicht benötigt werden Damen- und Kinderkleidung, Hemden, Anzüge, Anzugschuhe, Pumps, Badekleidung, Handtücher und Bettwäsche. Solche Spenden werden im Secondhand-Kaufhaus Fairkauf auf dem Waldhof gerne angenommen. Die Adresse

und Öffnungszeiten sind unter www.fairkauf-mannheim.de zu finden.

Lebensmittel nimmt die Tagesstätte für Wohnungslose an, wenn diese weder angebrochen noch abgelaufen sind und keinen Alkohol enthalten. Bei größeren Lebensmittelspenden wird darum gebeten, diese vorher anzukündigen.

Kontaktdaten der Tagesstätte für Wohnungslose:

D 6, 7, 68159 Mannheim

Tel. 0621 1 78 37 42

wlh-tagesstaette@caritas-mannheim.de

Quelle Caritas Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2026, 12:23