Mannheim – Abweichender Betrieb diverser Strassenbahnen wegen Gleiserneuerung im Bereich Friedrichsring – 19. Februar bis ca. 15. Mai 2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund von Gleiserneuerungen auf der Stadtbahnstrecke zwischen den Haltestellen Nationaltheater und Wasserturm von Donnerstag, 19. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 15. Mai 2026, wird die Strecke gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf den Betrieb der Linien 2, 5, 5A, 7 und 15.
Linie 2
Umleitung zwischen den Haltestellen Alte Feuerwache und Nationaltheater
Zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost und Gewerkschaftshaus
Entfall der Haltestellen Kurpfalzbrücke, MVV-Hochhaus, Dalbergstraße, Rheinstraße, MA Rathaus/rem, Paradeplatz, Strohmarkt, Wasserturm und Rosengarten
Fahrgäste in und aus Richtung Innenstadt nutzen die Linien 4 und 7 ab der bzw. zur Haltestelle Alte Feuerwache
Linie 5
Umleitung in Richtung Edingen Bf zwischen den Haltestellen Nationaltheater und Kunsthalle über die Haltestellen Gewerkschaftshaus, Kurpfalzbrücke Ost, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Strohmarkt und Wasserturm.
Umleitung in Richtung Käfertal Bf zwischen den Haltestellen Kunsthalle und Nationaltheater über die Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz, Abendakademie, Kurpfalzbrücke Ost und Gewerkschaftshaus.
Entfall der Haltestelle Rosengarten
im Innenstadtbereich bitte Zielfilm an den Fahrzeugen beachten!
Linie 5A
Umleitung ab Haltestelle Nationaltheater über die Haltestellen Gewerkschaftshaus, Kurpfalzbrücke Ost, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz (Steig D), Strohmarkt und Wasserturm
ab MA Hauptbahnhof weiter als Linie 15 in Richtung Wallstadt Ost
Entfall der Haltestelle Rosengarten
Linie 15
Umleitung ab Universitätsklinikum über die Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater, Gewerkschaftshaus, Kurpfalzbrücke Ost, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz (Steig A/B), Schloss und Universität
ab MA Hauptbahnhof weiter als Linie 5A in Richtung Heddesheim Bf
Entfall der Haltestellen Schafweide und Alte Feuerwache
Linie 7
Umleitung ab Universitätsklinikum über die Haltestellen Schafweide, Alte Feuerwache, Kurpfalzbrücke, MVV-Hochhaus, Dalbergstraße, Rheinstraße, MA Rathaus/rem, Paradeplatz (Steig D), Strohmarkt, Wasserturm, Kunsthalle und MA Hauptbahnhof
Entfall der Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater, Rosengarten, Marktplatz und Abendakademie
ab MA Haupbahnhof weiter als Linie 7 in Richtung Vogelstang
Umleitung in Richtung Vogelstang ab MA Hauptbahnhof über die Haltestellen Universität, Schloss, Paradeplatz (Steig A), MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Dalbergstraße, MVV-Hochhaus, Kurpfalzbrücke, Alte Feuerwache und Schafweide
Entfall der Haltestellen Rosengarten, Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz (Steig C), Marktplatz, Abendakademie, Gewerkschaftshaus, Nationaltheater und Theresienkrankenhaus
Alle Informationen zur Baumaßnahme unter www.rnv-online.de/ring26. Alle Informationen zu Verbindungen, Abfahrtsmonitor und kurzfristige Änderungen auf www.rnv-online.de sowie in der rnv-Start.Info-App.
Quelle: rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2026, 00:19