Mannheim – Abweichender Betrieb diverser Strassenbahnen wegen Gleiserneuerung im Bereich Friedrichsring – 19. Februar bis ca. 15. Mai 2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund von Gleiserneuerungen auf der Stadtbahnstrecke zwischen den Haltestellen Nationaltheater und Wasserturm von Donnerstag, 19. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 15. Mai 2026, wird die Strecke gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf den Betrieb der Linien 2, 5, 5A, 7 und 15.

Linie 2

Umleitung zwischen den Haltestellen Alte Feuerwache und Nationaltheater

Zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost und Gewerkschaftshaus

Entfall der Haltestellen Kurpfalzbrücke, MVV-Hochhaus, Dalbergstraße, Rheinstraße, MA Rathaus/rem, Paradeplatz, Strohmarkt, Wasserturm und Rosengarten

Fahrgäste in und aus Richtung Innenstadt nutzen die Linien 4 und 7 ab der bzw. zur Haltestelle Alte Feuerwache

Linie 5

Umleitung in Richtung Edingen Bf zwischen den Haltestellen Nationaltheater und Kunsthalle über die Haltestellen Gewerkschaftshaus, Kurpfalzbrücke Ost, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Strohmarkt und Wasserturm.

Umleitung in Richtung Käfertal Bf zwischen den Haltestellen Kunsthalle und Nationaltheater über die Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz, Abendakademie, Kurpfalzbrücke Ost und Gewerkschaftshaus.

Entfall der Haltestelle Rosengarten

im Innenstadtbereich bitte Zielfilm an den Fahrzeugen beachten!

Linie 5A

Umleitung ab Haltestelle Nationaltheater über die Haltestellen Gewerkschaftshaus, Kurpfalzbrücke Ost, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz (Steig D), Strohmarkt und Wasserturm

ab MA Hauptbahnhof weiter als Linie 15 in Richtung Wallstadt Ost

Entfall der Haltestelle Rosengarten

Linie 15

Umleitung ab Universitätsklinikum über die Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater, Gewerkschaftshaus, Kurpfalzbrücke Ost, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz (Steig A/B), Schloss und Universität

ab MA Hauptbahnhof weiter als Linie 5A in Richtung Heddesheim Bf

Entfall der Haltestellen Schafweide und Alte Feuerwache

Linie 7

Umleitung ab Universitätsklinikum über die Haltestellen Schafweide, Alte Feuerwache, Kurpfalzbrücke, MVV-Hochhaus, Dalbergstraße, Rheinstraße, MA Rathaus/rem, Paradeplatz (Steig D), Strohmarkt, Wasserturm, Kunsthalle und MA Hauptbahnhof

Entfall der Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater, Rosengarten, Marktplatz und Abendakademie

ab MA Haupbahnhof weiter als Linie 7 in Richtung Vogelstang

Umleitung in Richtung Vogelstang ab MA Hauptbahnhof über die Haltestellen Universität, Schloss, Paradeplatz (Steig A), MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Dalbergstraße, MVV-Hochhaus, Kurpfalzbrücke, Alte Feuerwache und Schafweide

Entfall der Haltestellen Rosengarten, Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz (Steig C), Marktplatz, Abendakademie, Gewerkschaftshaus, Nationaltheater und Theresienkrankenhaus

Alle Informationen zur Baumaßnahme unter www.rnv-online.de/ring26. Alle Informationen zu Verbindungen, Abfahrtsmonitor und kurzfristige Änderungen auf www.rnv-online.de sowie in der rnv-Start.Info-App.

Quelle: rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2026, 00:19