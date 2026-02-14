  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

FWG Markus Sandmann
14.02.2026, 15:56 Uhr

Ludwigshafen – FWG: Doppelbesetzung im Zugverkehr – gleiche Schieflage wie bei der Konnexität

FWG Markus SandmannLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die FWG Ludwigshafen kritisiert im Zusammenhang mit der Debatte um mehr Sicherheit im Bahnverkehr ein altbekanntes Muster der Verantwortungsverschiebung zwischen Bund, Ländern und nachgeordneten Ebenen. Doppelbesetzungen im Zugbegleitdienst würden öffentlich als richtige Antwort auf zunehmende Gewalt im Bahnalltag dargestellt, bei der Finanzierung greife jedoch erneut das Prinzip: „Wer bestellt, bezahlt gerade nicht.

„Als kommunal verankerte FWG Ludwigshafen halte ich es für einen politischen Skandal, dass die Kosten für mehr Sicherheit im Regionalverkehr von der Spitzenpolitik nach unten durchgereicht werden“, erklärt Markus Sandmann (Foto), Vorsitzender der FWG Ludwigshafen. „Einerseits wird Doppelbesetzung neben dem Tragen von Bodycams als ‚die Lösung‘ präsentiert, andererseits wird im gleichen Atemzug signalisiert, dass dafür kein zusätzliches Geld bereitsteht – Länder, Verkehrsunternehmen und am Ende die Fahrgäste sollen sehen, wie sie das finanzieren.“

Im Schienenpersonennahverkehr werden die Leistungen über Bundesmittel finanziert, die an die Länder fließen. Diese bestellen die Zugverbindungen und legen damit faktisch auch den Personaleinsatz fest. Der aktuelle Streit um die Doppelbesetzung zeigt: Die Länder verweisen auf fehlende Milliarden im System und fordern mehr Geld vom Bund, der Bund wiederum verweist auf bestehende Finanzierungsstrukturen. „Dieses Pingpong erinnert fatal an die Konnexitätsdebatten der Kommunen, nur dass es hier um die Sicherheit der Beschäftigten und der Fahrgäste im Zug geht.

Das Konnexitätsprinzip soll eigentlich sicherstellen, dass die Ebene, die eine Aufgabe anordnet, auch für deren Finanzierung sorgt – und nicht einfach zusätzliche Lasten nach unten durchreicht. „Genau diesen Grundsatz wünschen wir uns auch in der Debatte um Doppelbesetzungen“, betont Sandmann. „Wer öffentlich mehr Personal im Zugbegleitdienst fordert oder als Lösung präsentiert, muss auch klar sagen, aus welchen Mitteln dies bezahlt werden soll. Sicherheit ist eine staatliche Kernaufgabe und darf nicht zur freiwilligen Leistung nach Kassenlage degradiert werden.“

Die FWG Ludwigshafen fordert Bund und Land daher auf, im Sinne einer klaren politischen Linie zu handeln: Wenn Doppelbesetzung im Regionalverkehr als notwendig anerkannt wird, muss sie auch gesetzlich und finanziell hinterlegt werden. Die Finanzierung dürfe nicht stillschweigend an Verkehrsunternehmen, Kommunen und Pendlerinnen und Pendler weitergereicht werden. „Glaubwürdige Politik bedeutet, Verantwortung nicht nur in Pressekonferenzen zu verkünden, sondern sie auch finanziell zu übernehmen“, so Sandmann abschließend.

Quelle: FWG Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2026, 15:56

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com