Ludwigshafen – Auto-Einbrüche in Lu-West und Hemshof: Unbekannte stehlen Elektrowerkzeuge aus Transportern

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag, 12. Februar 2026, auf Freitag, 13. Februar 2026, haben Unbekannte in den Stadtteilen Ludwigshafen-West und Hemshof mehrere geparkte Fahrzeuge aufgebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter jeweils eine Seitenscheibe ein, um sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen. Betroffen waren insgesamt vier Fahrzeuge. Entwendet wurden überwiegend Elektrowerkzeuge. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Die Taten ereigneten sich im Bereich der Turmstraße, Erzbergerstraße, Sauerbruchstraße und Brunhildenstraße.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2026, 09:16