Lachen-Speyerdorf – Spring rein ins Abenteuer – Entdecke Parkour auf dem AirTrack

Lachen-Speyerdorf / Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Springen, rollen, landen – und dabei Körperkontrolle und Mut stärken: Mit einem AirTrack-Parkour-Angebot laden die „Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttagen“ der TuS Lachen-Speyerdorf alle Bewegungsbegeisterten ab 14 Jahren ein, den AirTrack als ideales Trainingsfeld für Parkour kennenzulernen.

Die Teilnehmenden lernen, Hindernisse kreativ zu überwinden, neue Bewegungsabläufe und Tricks auszuprobieren und

dabei ihre Körperkontrolle und Koordination gezielt zu verbessern.

Der federnde AirTrack ermöglicht ein sicheres Üben und schrittweises Herantasten an neue Techniken – vom ersten

Ansatz bis zur sauberen Landung. Im Mittelpunkt stehen abwechslungsreiche Herausforderungen, die sowohl Einsteiger:innen als auch Fortgeschrittenen Raum geben, sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Der Kurs findet am Dienstag, 10. März 2026, von 17:30 bis 19:30 Uhr in der Sporthalle der August-Becker-Schule,

Hambacher Weg in 67435 Neustadt, statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt:

• 2,- Euro für Vereinsmitglieder

• 4,- Euro für Nichtmitglieder

Jetzt anmelden unter https://ticket.tus1910.de/ und den ersten Sprung wagen!

Für weitere Informationen können Sie sich an die Steuerungsgruppe der Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage

wenden – per Mail unter abenteuer@tus1910.de oder telefonisch unter 06327 5068951

Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e.V.

Sportpark Lilienthal

