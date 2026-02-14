Hockenheim – Aquadrom – Dank für Ersthelfende

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ersthelferschulungen sind in vielen Unternehmen für Mitarbeitende Pflicht. Dennoch rechnen wohl die wenigsten Beschäftigten damit, dass sie ihre Kenntnisse tatsächlich einmal in einer echten Notsituation anwenden müssen. Doch im Aquadrom sieht der Alltag anders aus: Durch die besonderen körperlichen Herausforderungen wie Saunagänge und Schwimmen kommt es gelegentlich dazu, dass Badegäste medizinische Hilfe benötigen. Die Mitarbeitenden sind deshalb nicht nur bestens geschult, sondern auch mit großem Verantwortungsbewusstsein bei der Sache.

Erst kürzlich mussten sie erneut unter Beweis stellen, wie wichtig schnelle und kompetente Hilfe ist. Für diesen herausragenden Einsatz im Bezug auf Erste Hilfe überreichte Bürgermeister Matthias Beck den Mitarbeitenden als Zeichen der Anerkennung Rennstadtkarten. Mit lobenden Worten würdigte er die „Schutzengel“ des Aquadrom: „Sie haben hingeschaut, wo andere wegschauen. Dafür danke ich Ihnen herzlich, Sie haben meinen größten Respekt.“

Das Beispiel der Aquadrom-Mitarbeitenden zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein und Verantwortung für andere zu übernehmen.

Von links nach rechts: Bürgermeister Matthias Beck dankt den Aquadrom Mitarbeitenden Keven Wissig, Thomas Albert, Cordula Ferma und Daniil Charidis für ihren Einsatz. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

