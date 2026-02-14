Germersheim – Super Stimmung beim Tollitätentreffen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Stimmung im Foyer der Germersheimer Stadthalle war gigantisch und es wurde ausgelassen gefeiert. Landrat Martin Brandl hatte am Schmutzigen Donnerstag erneut alle Tollitäten und Abordnungen der Faschings- und Karnevalsvereine im Landkreis Germersheim zum Tollitätentreffen eingeladen. Rund 200 Feierfreudige waren gekommen. Die Karnevalisten nutzen das Zusammensein, um sich auszutauschen und gemeinsam zu feiern.

Neben dem Empfang der einzelnen Vereine und viel Musik stand auch ein spaßiges Armband-„Wettknibbeln“ und auf dem Programm. Außerdem hat Landrat Martin Brandl den Faschingsvereinen symbolisch einen Scheck überreicht: jeder der 20 Karnevalsvereine im Landkreis Germersheim erhält je 222 Euro aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz.

Mit dabei waren bei diesem Treffen die Karnevalsvereine KV Germersheim „Die Rhoischnooke“ 1960 e. V., Karneval-Verein Hördt „Die Benserobber“ e. V., Kulturgemeinde Jockgrim, Bienwald-Karneval-Gesellschaft „Die Krautköpf“ 1963 e. V. Kandel (BiKaGe), Faschingsausschuss des Kulturkreises Leimersheim „Die Wasserhinkle“, Karnevalsgesellschaft Bellheim e. V., Kulturkreis Kuhardt „Gäsemälger“, Neipotzer Fasenacht e.V., Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“ e. V. Rülzheim, Rheinzammer Fasenacht – Rhe-Na, Karnevalverein Rot-Weiß „Die Gäseknie“ e.V. sowie u. a. Kreistagsmitglieder und weitere politische Vertreter sowie Mitarbeitende der Kreisverwaltung Germersheim.

BUZ: Super Stimmung beim Tollitätentreffen. Foto: Kreisverwaltung Germersheim/aj.

