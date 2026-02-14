Bad Bergzabern – Eskalation auf Supermarkt-Parkplatz: 70-Jährige beleidigt, bedroht – und wirft Salatkopf durchs Autofenster

Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Klingweg in Bad Bergzabern kam es am 13.02.2026 gegen 12:30 Uhr aus ungeklärter Ursache zum Streit zwischen einer 41-Jährigen Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße und einer 70-Jährigen Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz. Im Verlauf der Streitigkeiten beleidigte und bedrohte die 70-Jährige Frau ihre Kontrahentin und beschädigte mit ihrem Einkaufswagen deren geparkten Pkw. Als wäre das nicht genug, warf die 70-Jährige noch einen Salatkopf durch die geöffnete Fensterscheibe des Pkw in Richtung ihrer Kontrahentin. Die 70-Jährige verließ schließlich die Örtlichkeit, meldete sich jedoch wenig später telefonisch bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.
Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2026, 10:51