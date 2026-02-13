  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

60plus
13.02.2026, 13:45 Uhr

Weinheim – Heitere Klänge zur Faschingszeit – Chor 60Plus zu Gast bei der AWO Tagespflege

60plusWeinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit schwungvollen Melodien und viel guter Laune sorgte der Chor 60Plus der evangelischen Kirchengemeinde Weinheim kürzlich für beste Stimmung in der AWO-Tagespflege für Senioren in der Birkenauer Talstraße in Weinheim Unter der Leitung von Herrn Lehr präsentierten die Sängerinnen und Sänger ihr buntes „Faschingskonzert zum Schmunzeln“ Passend zur närrischen Zeit erschienen viele Chormitglieder mit fantasievollen Accessoires und sorgten schon beim Einzug für strahlende Gesichter. Das abwechslungsreiche Programm lud zum Mitsingen, Mitklatschen und Schmunzeln ein. Herr Lehr führte mit viel Herz und Humor durch das Konzert und verstand es, sein Publikum immer wieder einzubeziehen. Die Freude war auf beiden Seiten spürbar: Während die Gäste begeistert applaudierten, genossen auch die Chormitglieder die herzliche Atmosphäre. Zum Dank für den gelungenen Auftritt gab es für den Chor ein Glas Sekt – und viele anerkennende Worte. Die Tagesgäste zeigten sich rundum glücklich über die willkommene Abwechslung im Alltag. Am Ende waren sich alle einig: Musik verbindet und schenkt Lebensfreude. Der Chor 60Plus verabschiedete sich mit dem Versprechen, gerne wiederzukommen, um mit Musik und guter Laune den Alltag ein wenig bunter zu machen.
60plus zwei

Kontakt:
AWO Kreisverband Rhein-Neckar e. V.
Tagespflege für Senioren
Birkener Talstraße 27 – 29
Tel.: 06201 3902027
tagespflege-Weinheim@awo-rhein-neckar.de
www.awo-rhein-neckar.de

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:45

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    4 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr