Weinheim – Heitere Klänge zur Faschingszeit – Chor 60Plus zu Gast bei der AWO Tagespflege

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit schwungvollen Melodien und viel guter Laune sorgte der Chor 60Plus der evangelischen Kirchengemeinde Weinheim kürzlich für beste Stimmung in der AWO-Tagespflege für Senioren in der Birkenauer Talstraße in Weinheim Unter der Leitung von Herrn Lehr präsentierten die Sängerinnen und Sänger ihr buntes „Faschingskonzert zum Schmunzeln“ Passend zur närrischen Zeit erschienen viele Chormitglieder mit fantasievollen Accessoires und sorgten schon beim Einzug für strahlende Gesichter. Das abwechslungsreiche Programm lud zum Mitsingen, Mitklatschen und Schmunzeln ein. Herr Lehr führte mit viel Herz und Humor durch das Konzert und verstand es, sein Publikum immer wieder einzubeziehen. Die Freude war auf beiden Seiten spürbar: Während die Gäste begeistert applaudierten, genossen auch die Chormitglieder die herzliche Atmosphäre. Zum Dank für den gelungenen Auftritt gab es für den Chor ein Glas Sekt – und viele anerkennende Worte. Die Tagesgäste zeigten sich rundum glücklich über die willkommene Abwechslung im Alltag. Am Ende waren sich alle einig: Musik verbindet und schenkt Lebensfreude. Der Chor 60Plus verabschiedete sich mit dem Versprechen, gerne wiederzukommen, um mit Musik und guter Laune den Alltag ein wenig bunter zu machen.



