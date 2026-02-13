St. Leon-Rot – BAB 6 – Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der A 6 bei St. Leon-Rot. Ein 30-jähriger Mann war gegen 17:15 Uhr mit seinem BMW auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs und wechselte am Autobahnkreuz Walldorf auf die A 5. In der Überleitung zur A 5 musste er sein Fahrzeug aufgrund stockenden Verkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 39-jähriger Fahrer eines VW-Transporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW des 30-Jährigen auf. Der Fahrer des BMW sowie dessen 32-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Durch die Kollision wurde der BMW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen war die rechte Fahrspur gesperrt. Es bildete sich vorübergehend ein Rückstau von bis zu drei Kilometer Länge.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:27