Speyer – Klang, Farbe und Begegnung – Kulturabend in der Galerie Kulturraum Speyer mit musikalischem Rahmen und kulturpolitischem Impuls



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – In der voll besetzten Galerie Kulturraum Speyer fand am Dienstagabend die Veranstaltung „Klang, Farbe und Begegnung – Ein Kulturabend in der Galerie Kulturraum Speyer“ statt. Musik und kulturpolitischer Vortrag verbanden sich zu einem eindrucksvollen Abend mitten in der aktuellen Ausstellung mit Arbeiten von Angie Horlemann und Irmgard Böhmer-Saal.

Im Mittelpunkt stand der Vortrag von Michael Wagner, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur im Landtag Rheinland-Pfalz und zugleich ausgebildeter Tenor. Bereits zum zweiten Mal wurde ein kulturpolitischer Impuls des Abgeordneten von einem hochwertigen Konzertprogramm eingerahmt. Die musikalische Gestaltung übernahm der künstlerische Leiter Leo Kraemer gemeinsam mit dem PalatinaKlassik-Barockensemble. Mitwirkende waren außerdem Robert Frank, Susanne Phieler (Violine) sowie Stephanie Phieler (Viola).

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Walzer Rosen aus dem Süden von Johann Strauss II. Anschließend sang Michael Wagner Operetten- und Wienerlieder, unter anderem von Eduard Künneke, Rudolf Sieczynski, Robert Stolz und Ralph Benatzky. Mit großer stimmlicher Präsenz, Elan und Ausstrahlung begeisterte der Tenor das Publikum, das die feinfühlige instrumentale Begleitung mit lang anhaltendem Applaus würdigte.

In seinem Vortrag betonte Wagner die fundamentale Bedeutung von Kunst für Gesellschaft und Demokratie. Kunst bewahre nicht nur große historische Ereignisse, sondern auch die Haltung einer Zeit – ihre Ängste, Hoffnungen, Träume und Brüche. Ein Kunstwerk sei niemals abgeschlossen, sondern entstehe immer wieder neu im Blick der Betrachtenden. Dabei zitierte Wagner unter anderem Leonardo da Vinci, Paul Klee, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky und Edgar Degas.

Einen besonderen Akzent setzte Wagner mit Gedanken des Dirigenten und Musikforschers Nikolaus Harnoncourt, der die Kunst als eine „machtvolle, heilige Sprache“ beschrieb, deren Verlust den Menschen von seinem eigentlichen Menschsein entferne. Unter Bezug auf den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker unterstrich Wagner, dass Kultur kein Luxus sei, sondern den geistigen Boden der Gesellschaft sichere. Auch der Regisseur und Kulturpolitiker August Everding wurde mit seinem „Hymnus auf die Kunst“ zitiert, der die verbindende Kraft aller Kunstformen hervorhebt. Ebenso verwies Wagner auf die Autorin Elke Heidenreich und den Komponisten Ludwig van Beethoven, um die existenzielle Bedeutung von Kunst und Musik für das Menschsein zu verdeutlichen.



Vor dem Hintergrund aktueller bildungs- und kulturpolitischer Herausforderungen machte Wagner deutlich, dass kulturelle Bildung frühzeitig und nachhaltig gestärkt werden müsse – insbesondere in den Schulfächern Musik und Kunst. Schulen benötigten dafür eine bessere personelle und strukturelle Ausstattung.

Ein zentrales Anliegen seines Vortrags war die Forderung nach einem Kulturfördergesetz für Rheinland-Pfalz. Erst wenige Tage zuvor hatte Wagner diese Position bei einer Podiumsdiskussion im Pfalztheater Kaiserslautern bekräftigt. Ein solches Gesetz solle Kulturförderung dauerhaft absichern, Planbarkeit für Kultureinrichtungen und Kunstschaffende schaffen und deutlich machen: Kultur ist keine freiwillige Leistung, sondern Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge – mit zentraler Bedeutung für Demokratie, Identität, Bildung und soziale Integration.

Abschließend appellierte Wagner an Politik und Gesellschaft, Kunst wieder stärker in den Mittelpunkt von Bildung und öffentlichem Leben zu stellen. Ohne Kunst verliere die Gesellschaft nicht nur Bilder – sondern den Blick auf sich selbst.

Die Veranstaltung verband musikalischen Genuss und kulturpolitische Debatte auf eindrucksvolle Weise und wurde vom Publikum mit großer Zustimmung aufgenommen.

Quelle: CDU Speyer

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:16