Speyer / Metroplregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Bürgerbüros Maximilianstraße und Industriestraße werden die Öffnungszeiten im Zuge organisatorischer Änderungen ab dem 1. März 2026 angepasst.
Das Ende der Öffnungszeit am Mittwoch und Freitag wird in beiden Bürgerbüros, einschließlich der Führerscheinstelle, von bisher 13 Uhr auf 12.30 Uhr verlegt.
Im Bürgerbüro Maximilianstraße wird zudem ein kombiniertes System für Vorsprachen eingeführt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Anliegen künftig sowohl nach vorheriger Terminvereinbarung als auch im Rahmen festgelegter offener Sprechzeiten ohne Termin erledigen.
Vorsprachen ohne Termin sind im Bürgerbüro Maximilianstraße ausschließlich zu folgenden Zeiten möglich:
· Montagnachmittag: 13.30 bis 16.00 Uhr
· Dienstagmorgen: 7.30 bis 12.30 Uhr
· Mittwochmorgen: 7.30 bis 12.30 Uhr
Zu anderen Zeiten kann eine Vorsprache nur mit Termin gewährleistet werden. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, vor ihrem Besuch im Bürgerbüro Maximilianstraße einen Termin zu vereinbaren. Die Terminbuchung ist möglich über www.speyer.de/termine
Öffnungszeiten ab dem 1. März 2026
Bürgerbüro Maximilianstraße
Mo: 7.30 bis 12.30 Uhr mit Termin / 13.30 bis 16.00 Uhr ohne Termin
Di: 7.30 bis 12.30 Uhr ohne Termin / 13.30 bis 16.00 Uhr mit Termin
Mi: 7.30 bis 12.30 Uhr ohne Termin
Do: 7.30 bis 12.30 Uhr / 13.30 bis 18.00 Uhr mit Termin
Fr: 7.30 bis 12.30 Uhr mit Termin
Vorsprachen im Fundbüro sind weiterhin zu den oben genannten Zeiten ohne Termin möglich.
Bürgerbüro Industriestraße
Mo: 7.30 bis 16.00 Uhr
Di: 7.30 bis 16.00 Uhr
Mi: 7.30 bis 12.30 Uhr
Do: 7.30 bis 18.00 Uhr
Fr: 7.30 bis 12.30 Uhr
Quelle: Stadt Speyer
Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 14:03