In den Bürgerbüros Maximilianstraße und Industriestraße werden die Öffnungszeiten im Zuge organisatorischer Änderungen ab dem 1. März 2026 angepasst.

Das Ende der Öffnungszeit am Mittwoch und Freitag wird in beiden Bürgerbüros, einschließlich der Führerscheinstelle, von bisher 13 Uhr auf 12.30 Uhr verlegt.

Im Bürgerbüro Maximilianstraße wird zudem ein kombiniertes System für Vorsprachen eingeführt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Anliegen künftig sowohl nach vorheriger Terminvereinbarung als auch im Rahmen festgelegter offener Sprechzeiten ohne Termin erledigen.

Vorsprachen ohne Termin sind im Bürgerbüro Maximilianstraße ausschließlich zu folgenden Zeiten möglich:

· Montagnachmittag: 13.30 bis 16.00 Uhr

· Dienstagmorgen: 7.30 bis 12.30 Uhr

· Mittwochmorgen: 7.30 bis 12.30 Uhr

Zu anderen Zeiten kann eine Vorsprache nur mit Termin gewährleistet werden. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, vor ihrem Besuch im Bürgerbüro Maximilianstraße einen Termin zu vereinbaren. Die Terminbuchung ist möglich über www.speyer.de/termine

Öffnungszeiten ab dem 1. März 2026

Bürgerbüro Maximilianstraße

Mo: 7.30 bis 12.30 Uhr mit Termin / 13.30 bis 16.00 Uhr ohne Termin

Di: 7.30 bis 12.30 Uhr ohne Termin / 13.30 bis 16.00 Uhr mit Termin

Mi: 7.30 bis 12.30 Uhr ohne Termin

Do: 7.30 bis 12.30 Uhr / 13.30 bis 18.00 Uhr mit Termin

Fr: 7.30 bis 12.30 Uhr mit Termin

Vorsprachen im Fundbüro sind weiterhin zu den oben genannten Zeiten ohne Termin möglich.

Bürgerbüro Industriestraße

Mo: 7.30 bis 16.00 Uhr

Di: 7.30 bis 16.00 Uhr

Mi: 7.30 bis 12.30 Uhr

Do: 7.30 bis 18.00 Uhr

Fr: 7.30 bis 12.30 Uhr

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 14:03