  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
13.02.2026, 13:30 Uhr

Schwetzingen – Beratung und Austausch zum Thema Stillen am 24. Februar im StillcafÃ©

Mrn news platzhalter logo 5Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – FÃ¼r Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die MÃ¶glichkeit, sich persÃ¶nlich mit anderen Ã¼ber das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. Zwei Mal im Monat findet das StillcafÃ© statt. Hebamme Diana Sachs steht den Teilnehmenden mit Rat und Tat zur Seite und berÃ¤t bei Stillproblemen. Die nÃ¤chsten Termine des StillcafÃ©s sind der 24. Februar und 10. MÃ¤rz.

Das StillcafÃ© findet um 11 Uhr im Stillzimmer der GRN-Klinik Schwetzingen statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:31

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Ãœber /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswÃ¤hlen und „Go“ drÃ¼cken.o“ drÃ¼cken.Ort auswÃ¤hlen und „Go“ drÃ¼cken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÃ„CHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi â€žWeinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und UniversitÃ¤ten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und UniversitÃ¤ten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten â€“ Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck â€“ Papierarchiv HÃ¶hle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck â€“ Papierarchiv HÃ¶hle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und UrsÃ¤chlichkeit â€“ Wie die Welt zusammengehÃ¶rt – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – â€žRadikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz fÃ¼r die Bildungsarbeitâ€œ: Fachtag
    Heidelberg – â€žRadikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz fÃ¼r die Bildungsarbeitâ€œ: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „WettbewerbsfÃ¤hig â€“ oder verwaltet?“ Nicole Huber lÃ¤dt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lÃ¤dt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag fÃ¼r Unternehmen, GrÃ¼ndungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag fÃ¼r Unternehmen, GrÃ¼ndungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    4 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken Ã¼ber gesellschaftliche ZukunftsfÃ¤higkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    Landau – Vortrag zum Thema PatientenverfÃ¼gung am Montag, 16. Februar, im Diakonissen Bethesda Landau
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    MRN
    Ludwigshafen – Selbstbehauptung und Selbstverteidigung fÃ¼r MÃ¤dchen â€žStark sein mit SpaÃŸâ€œ
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    Der satanarchÃ¤ololÃ¼genialkohÃ¶llische Wunschpunsch
    Ludwigshafen – Kinder- & Jugendtheater im Pfalzbau – Der satanarchÃ¤ololÃ¼genialkohÃ¶llische Wunschpunsch
    2 Veranstaltungen,
    Der satanarchÃ¤ololÃ¼genialkohÃ¶llische Wunschpunsch
    Ludwigshafen – Kinder- & Jugendtheater im Pfalzbau – Der satanarchÃ¤ololÃ¼genialkohÃ¶llische Wunschpunsch
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal â€“ Musik! HÃ¶ren&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal â€“ Musik! HÃ¶ren&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Schmuck
    Mutterstadt – Schmuckauktion Teil 1 + 2 am 27. Februar 2026 bei Henry’s Auktionshaus â€“ Standort Fohlenweide
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr