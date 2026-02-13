Rülzheim – PKW-Brand auf der B9

Rülzheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Fahrzeugbrand auf der B9: Vollsperrung in Richtung Ludwigshafen

Am Freitag, 13. Februar 2026, kam es gegen 17:50 Uhr auf der Bundesstraße 9 zu einem Fahrzeugbrand. Nach Angaben der Polizei geriet ein Pkw in Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor der Anschlussstelle Rülzheim-Süd, während der Fahrt aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der Pkw brannte auf dem Seitenstreifen vollständig aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B9 in Richtung Ludwigshafen für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Quelle: Polizeiinspektion Germersheim (ots)

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 22:37