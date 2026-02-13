Mannheim – Vogelpark Mannheim am Karlstern Vogelpark öffnet wieder!



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der auch in unserer Region grassierenden Vogelgrippe wurde der Vogelpark Mannheim

am Karlstern im letzten Jahr für Besucher geschlossen. Die Krankheitswelle scheint nun jedoch

gebrochen zu sein.

Aus diesem Grund kann der Vogelpark freudig verkünden, dass die Sperre für Besucher aufgehoben

werden kann. Ab sofort kann der Vogelpark wieder den ganzen Tag über kostenfrei besucht werden.

Die Maßnahmen die vom betreuenden Verein des Vogelparks ergriffen wurden, um die hier

beheimateten Vögel vor der Epidemie zu schützen, haben gewirkt: Kein einziger Vogel hat sich mit

der tödlichen Krankheit infiziert.

„Der Winterschlaf ist vorbei.“, schreibt Paul Schüpferling, Schriftführer des betreuenden Vereins.

„Wir erwachen gesund und mit neuer Energie, unsere Vögel erwarten schon gespannt ihre Gäste, ob

einfach so oder bei unserem Pfingstparkfest am 23. und 24. Mai“.

Quelle: Paul Schüpferling Schriftführer im Vogelpark Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 22:10