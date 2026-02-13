Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Tag kam es in Höhe des Klinikums Mannheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten die beiden Fahrzeuge im Bereich der Straßenbahngleise. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehrsfluss zu regeln. Vorsorglich überprüften Rettungskräfte die Beteiligten – medizinische Behandlungen waren jedoch nicht erforderlich.

Der Pkw wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Klinikums Mannheim. Auch der Straßenbahnverkehr war zeitweise eingeschränkt.

Zur genauen Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 15:08