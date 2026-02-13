Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die MVV Energie AG (ISIN: DE000A0H52F5; WKN: A0H52F) ist erwartungsgemäß in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal (1. Oktober 2025 – 31. Dezember 2025) beliefen sich die bereinigten Umsatzerlöse des Mannheimer Energieunternehmens auf 1,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,9 Milliarden Euro). Hauptgründe für den Rückgang waren niedrigere Großhandelspreise und geringere Gasabsatzmengen. Das operative Ergebnis (Adjusted EBIT) lag bei 80 Millionen Euro und damit wie absehbar unter dem Vorjahreswert von 122 Millionen Euro. Die kühlere Witterung hatte einen positiven Einfluss auf das Ergebnis. Eine geringere Anlagenverfügbarkeit im Umweltgeschäft sowie Ergebnisrückgänge im Erzeugungsbereich und im Geschäftsfeld Commodity Services wirkten sich hingegen negativ aus. „Unser Start ins Geschäftsjahr 2026 liegt angesichts des anspruchsvollen Marktumfelds im erwarteten Rahmen“, sagt Dr. Gabriël Clemens, Vorstandsvorsitzender von MVV. Für das Gesamtgeschäftsjahr bestätigt das Energieunternehmen seine Prognose: MVV geht aus operativer Sicht unverändert davon aus, dass das Adjusted EBIT zwischen 200 und 240 Millionen Euro liegen wird. Parallel treibt die Unternehmensgruppe die notwendige Transformation des Energiesystems voran. Im Berichtszeitraum hat MVV 206 Millionen Euro investiert und damit erneut ein klares Zeichen für eine nachhaltige Energiezukunft gesetzt.

Die vollständige Quartalsmitteilung finden Sie im Internet unter mvv.de/investoren.

Quelle: MVV Energie AG

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:57