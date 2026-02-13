Mannheim – Lesung mit Dimitré Dinev: „Zeit der Mutigen“ am 15. Februar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit „Zeit der Mutigen“ legt Dimitré Dinev ein monumentales Familienepos vor, das im Schatten der Diktaturen des 20. Jahrhunderts spielt und zugleich ein eindringliches Plädoyer für Menschlichkeit, Mut und Empathie ist. Entlang der Donau erzählt Dinev das verflochtene Schicksal dreier Familien über ein ganzes Jahrhundert hinweg.

Auf rund 1200 Seiten entfaltet sich eine sinnliche, kraftvolle Sprache, die Poesie, tiefgründigen Humor und sorgfältig recherchierte historische Darstellung verbindet. Vor dem Hintergrund der Geschichte Bulgariens schildert der vielschichtige Roman die Grausamkeiten und Brüche ebenso wie Liebe, Widerstand und die Fähigkeit des Menschen, selbst in Zeiten von Gewalt und Unterdrückung Hoffnung und Mut zu bewahren. Ausgangspunkt der epischen Erzählung ist eine Szene am Vorabend des Ersten Weltkriegs: Als das Dienstmädchen Eva ihr Leben in der Donau beenden will, wird sie in die Arme des jungen Infanterieleutnants Alois Kozusnik gespült – der Beginn einer Geschichte, die sich in drei großen Erzählsträngen bis in die Gegenwart fortsetzt.

„Zeit der Mutigen“ stellt zentrale Fragen menschlichen Zusammenlebens und zeichnet mit erzählerischer Brillanz das empfindsame Porträt eines ganzen Jahrhunderts. Trotz seines historischen Rahmens ist der Roman hochaktuell – ein literarisches Werk des Humanismus, das in einer Zeit erstarkender autoritärer Kräfte Mut macht und lange nachhallt.

Dimitré Dinev wurde 1968 in Bulgarien geboren. Im Jahr 1990 kam er als Geflüchteter nach Österreich, wo er Philosophie und russische Philologie studierte. Seit 1986 veröffentlicht er Texte in bulgarischer, russischer und deutscher Sprache und lebt aktuell als freier Schriftsteller in Wien. Sein Entdecker war der ehemals Mannheimer Verleger Klaus Servene. Bis heute bestehen enge Verbindungen des Autors zur Quadratestadt. Dinevs mehrfach ausgezeichneter erster Roman Engelszungen, wurde europaweit mit großem Interesse aufgenommen. So auch bei einer der ersten Lesungen der Mannheimer Lesereihe europa_morgen_land. Zu seinen Veröffentlichungen zählen Drehbücher, Erzählungen und Essays. 2023 wurde Dinev mit dem Manès Sperber-Preis ausgezeichnet. Dreizehn Jahre schrieb er an seinem neuen Roman Zeit der Mutigen, für den Dinev im November 2025 den Österreichischen Buchpreis erhielt.

Die Lesereihe europa_morgen_land ist eine städte- und länderübergreifende Kooperation des Kulturamtes Mannheim, des Kulturbüros der Stadt Ludwigshafen und der Stadtbücherei Frankenthal gemeinsam mit den Vereinen KulturQuer QuerKultur Rhein-Neckar und Kultur Rhein-Neckar e.V. Seit 2000 stellt sie neueste deutschsprachige Literatur von mehrsprachigen Autorinnen und Autoren vor.

Die Lesung wird von Anna Katharina Gisbertz moderiert.

Event: Lesereihe „europa_morgen_land 2025/2026″

Lesung mit Dimitré Dinev: „Zeit der Mutigen“

Sonntag, 15. Februar 2026, 17 Uhr

PORT25 – Raum für Gegenwartskunst, Hafenstraße 25 -27

https://europamorgenland.de/

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:53