Kommission Kommunale Vernetzung
13.02.2026, 21:22 Uhr

Mannheim – bfv stärkt kommunale Vernetzung und Lobbyarbeit für den Amateurfußball

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Badische Fußballverband (bfv) stärkt die Interessenvertretung seiner
Vereine: Mit der neu gegründeten Kommission „Kommunale Vernetzung Amateurfußball“
schafft der Verband klare Strukturen, feste Ansprechpersonen und kurze Wege, um
Vereine gezielt im Umgang mit Kommunen, Verwaltung und Politik zu unterstützen.

Ein wichtiger Impuls für die Gründung und Ausrichtung der neuen Kommission sind die
Vereinsdialoge des bfv. Dabei suchen Vertreter*innen des Verbandes und aus den
Fußballkreisen das direkte Gespräch vor Ort mit den Vereinen. In den letzten Jahren fanden
bereits 134 Vereinsdialoge statt, an denen bfv-Präsident Ronny Zimmermann jedes Mal
persönlich teilnimmt.

In diesen Gesprächen kommen oftmals ähnliche kommunale
Fragestellungen auf den Tisch, von der Nutzung und dem Zustand von Sportstätten über
bürokratische Hürden bis hin zu Förderthemen. „Der direkte Dialog mit unseren Vereinen ist für
uns seit Jahren ein zentrales Anliegen. Bei den Vereinsdialogen hören wir sehr genau zu und
nehmen wahr, wo es hakt. Uns war wichtig, dass wir diese Rückmeldungen nicht nur sammeln,
sondern daraus konkrete Strukturen und Lösungen entwickeln“, betont Zimmermann. „Die neue
Kommission ist ein konsequenter Schritt, um die Anliegen unserer Vereine gegenüber
Kommunen und Politik noch wirksamer zu vertreten.“

Die Kommission „Kommunale Vernetzung Amateurfußball“ setzt sich aus verschiedenen
Personen mit Erfahrung im Amateurfußball und in kommunalen Strukturen zusammen. Neben
dem Vorsitzenden Jürgen Galm bringen mit Heiko Faber, Pascal Wasow, Nico Morast sowie Dr.
Volker Proffen aktive Bürgermeister und Oberbürgermeister ihre Perspektiven aus
unterschiedlichen kommunalen Ebenen ein. Mit Carsten Lachenauer ergänzt ein ehemaliger
Bürgermeister das Gremium, der die kommunalen Abläufe ebenfalls aus langjähriger Praxis
kennt. Ziel der Kommission ist es, konkrete Probleme aus dem Vereinsalltag systematisch
aufzugreifen, Lösungen zu entwickeln und dem Amateurfußball die politische Aufmerksamkeit
zu verschaffen, die seiner gesellschaftlichen Bedeutung entspricht. Davon profitieren
insbesondere die vielen ehrenamtlich geführten Amateurvereine.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Bürgermeister und kommunale Entscheidungsträger ihre Erfahrung
zusätzlich in den Dienst des Amateurfußballs stellen. Mit ihrer Kompetenz und ihrem Netzwerk
helfen sie unseren Vereinen an der Basis“, ist Zimmermann überzeugt. „Dafür herzlichen Dank!“
Ob Bürokratie, Nutzung kommunaler Sportstätten, Fördermittel oder Infrastruktur: Viele Vereine
stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Oft fehlen jedoch Zeit, Kontakte oder Erfahrung, um
diese erfolgreich anzugehen. Genau hier setzt die neue Kommission an. „Wir wollen Vereine
spürbar unterstützen und ihnen eine starke Stimme geben“, betont der Vorsitzende der
Kommission, Jürgen Galm. Als bfv-Vizepräsident und Bürgermeister von Osterburken ist er
sowohl mit den Strukturen des organisierten Fußballs als auch mit kommunalen
Entscheidungsprozessen vertraut. „Probleme sollen nicht länger im Vereinsalltag stecken
bleiben, sondern durch die Kommission an die richtigen Stellen weitergetragen werden.“

Kern der Arbeit ist der Aufbau eines transparenten Themenkatalogs, der typische
Problemstellungen aus dem Vereinsleben bündelt. Dazu gehören unter anderem bürokratische
Hürden, die ehrenamtliches Engagement erschweren, Fragen zur Nutzung und zum Erhalt
kommunaler und vereinseigener Sportstätten, Herausforderungen rund um Infrastruktur und
Organisation sowie eine übersichtliche Zusammenstellung von Förderprogrammen und
Unterstützungsangeboten. Diese Sammlung bildet die Grundlage für eine fundierte
Interessenvertretung gegenüber Kommunen, Verwaltung und Landespolitik mit dem klaren Ziel,
konkrete Verbesserungen für Vereine zu erreichen.

Damit Anliegen aus den Vereinen nicht verloren gehen, hat der bfv einen klaren Melde- und
Bearbeitungsprozess definiert. Erste Ansprechpartner sind die regional zuständigen Club-
Berater, die Probleme aufnehmen, aufbereiten und in die Kommission einbringen. Je nach
Sachlage erfolgt eine direkte Hilfestellung oder eine gezielte Weiterleitung an zuständige
Stellen. Für die Region Odenwald ist Karl Werner zuständig (karl.werner@badfv.de,
0151/70609452), für die Region Rhein-Neckar Marcel Martin (marcel.martin@badfv.de,
0163/6849834) und für die Region Mittelbaden Joachim Fellhauer (joachim.fellhauer@badfv.de,
0178/8818758). Zusätzlich steht den Vereinen eine zentrale Kontaktadresse zur Verfügung:
kommunale-vernetzung@badfv.de

Mit der neuen Kommission schafft der bfv eine zusätzliche Struktur für kommunale
Fragestellungen im Amateurfußball. „Entscheidend ist, dass Vereine künftig wissen, an wen sie
sich wenden können und wie ihre Themen angegangen werden“, so Galm.
Mitglieder der Kommission:

• Jürgen Galm, bfv-Vizepräsident und Bürgermeister der Stadt Osterburken
• Heiko Faber, Bürgermeister der Gemeinde Kieselbronn
• Pascal Wasow, Bürgermeister der Gemeinde Epfenbach
• Carsten Lachenauer, Bürgermeister a. D. der Gemeinde Unterreichenbach
• Nico Morast, Oberbürgermeister der Stadt Bretten
• Dr. Volker Proffen, Bürgermeister der Stadt Mannheim (Dezernat Finanzen,
Beteiligungsmanagement, IT, Sicherheit und Ordnung)

Foto: Kommission Kommunale Vernetzung (v.l.n.r. hinten: bfv-Geschäftsführer Sascha Döther und Felix Wiedemann, Nico Morast,
Heiko Faber; vorne: Ronny Zimmermann, Carsten Lachenauer, Nico Morast und Jürgen Galm; es fehlt: Dr. Volker Proffen) (Quelle:
bfv)

