Ludwigshafen – Verkehrsinfo: Sperrung von re. Fahrstreifen in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.
Am Montag, 16. Februar, bis Donnerstag, 19. Februar 2026, werden die Asphaltarbeiten in der Bruchwiesenstraße auf Höhe der Bushaltestelle LU Hochschule in Fahrtrichtung Maudach fortgesetzt. Hierfür wird von Montag bis Mittwoch der rechte Fahrbahnstreifen eingezogen, wodurch es zu Einschränkungen des Verkehrs kommt. Am Donnerstag wird zusätzlich
zu der Einziehung des rechten Fahrbahnstreifens die Kreuzung zur Einmündung Nibelungenallee vollgesperrt. Verkehrsteilnehmer*innen werden gebeten, am Donnerstag über die Bayreuther Straße und Krummlachstraße zur Nibelungenallee zu fahren. Die Arbeiten erfolgen jeweils zwischen 9 und 15 Uhr. Die Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmer*innen um vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:11