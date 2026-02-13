Ludwigshafen – Öffnungszeiten an Fasnachtsdienstag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung ist am Fasnachtsdienstag, 17. Februar 2026, grundsätzlich am Vormittag bis 12 Uhr geöffnet. Das Bürgerbüro in der Bismarckstraße 21 sowie die Außenstelle in Oggersheim sind an diesem Tag für Kund*innen wie üblich geöffnet. Die WBL-Wertstoffhöfe West, Nord und Süd sowie das Standesamt haben zu den üblichen Zeiten geöffnet. Geplante Kurse der Volkshochschule (VHS) finden statt.
Alle, die über die Fasnachtstage so gar keine Lust auf das närrische Treiben haben, können im Wildpark Rheingönheim eine Auszeit nehmen. In dem 30 Hektar großen Auenwald sind die Besucher*innen wie üblich von 9 bis 18 Uhr willkommen.
