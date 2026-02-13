Ludwigshafen-Mundenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Brand in Dachgeschosswohnung in der Hubertusstraße

Am frühen Abend des 13. Februar 2026 kam es in der Hubertusstraße im Stadtteil Mundenheim zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache aus.

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Die weiteren Bewohner des Reihenhauses konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen war gemeinsam mit der Polizei im Einsatz und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 22:40