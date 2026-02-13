  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

LZG BASF
13.02.2026, 21:30 Uhr

Ludwigshafen – Ausstellung “Familiärer Darmkrebs“ auf Tour durch RLP bei der BASF

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wanderausstellung „Familiärer Darmkrebs. Früh informiert –
besser geschützt“. steht seit dem 2. Februar 2026 im Medical Center der BASF in Ludwigshafen am Rhein.

Bis zum 8. März 2026 informiert sie über familiären Darmkrebs und ermutigt dazu, in der Familie offen
über die Erkrankung zu sprechen, damit nahe Angehörige ihr eigenes
Risiko erkennen und Vorsorge treffen können.

Das Kooperationsprojekt der Landeszentrale für Gesundheits-
förderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) und der Stiftung LebensBlicke
ist in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs und wird vom Ministerium für
Wissenschaft und Gesundheit sowie der BARMER gefördert.

Prof. Dr. Jürgen F. Riemann (Vorsitzender der Stiftung LebensBlicke),
Stefanie Hönle (Referentin der LZG) und Prof. Dr. Christoph Oberlinner
(Ärztlicher Direktor der BASF) freuen sich, dass das wichtige Thema im
Medical Center vielen Menschen zugänglich gemacht wird (im Bild von
links nach rechts).

Gerade in großen und weltweit agierenden Unternehmen wie der
BASF ist das Zusammenspiel von Betrieblichem
Gesundheitsmanagement und Krankenkassen von besonderer
Bedeutung. Auch die Prävention hat hier einen festen Platz:

Zur Darmkrebsprävention bietet die BASF ihren Mitarbeitenden ab 45
Jahren eine kostenlose Stuhluntersuchung an. Wer dieses Angebot
nutzt, übernimmt Verantwortung für die eigene Gesundheit und trägt
dazu bei, Darmkrebs früh zu erkennen oder ganz zu verhindern.

Auch andere Unternehmen können die Ausstellung kostenlos bei der
LZG ausleihen. Informationen dazu auf www.lzg.rlp.de.

Copyright: Thorsten Becker, BASF.

