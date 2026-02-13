Ludwigshafen – Ausstellung “Familiärer Darmkrebs“ auf Tour durch RLP bei der BASF



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wanderausstellung „Familiärer Darmkrebs. Früh informiert –

besser geschützt“. steht seit dem 2. Februar 2026 im Medical Center der BASF in Ludwigshafen am Rhein.

Bis zum 8. März 2026 informiert sie über familiären Darmkrebs und ermutigt dazu, in der Familie offen

über die Erkrankung zu sprechen, damit nahe Angehörige ihr eigenes

Risiko erkennen und Vorsorge treffen können.

Das Kooperationsprojekt der Landeszentrale für Gesundheits-

förderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) und der Stiftung LebensBlicke

ist in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs und wird vom Ministerium für

Wissenschaft und Gesundheit sowie der BARMER gefördert.

Prof. Dr. Jürgen F. Riemann (Vorsitzender der Stiftung LebensBlicke),

Stefanie Hönle (Referentin der LZG) und Prof. Dr. Christoph Oberlinner

(Ärztlicher Direktor der BASF) freuen sich, dass das wichtige Thema im

Medical Center vielen Menschen zugänglich gemacht wird (im Bild von

links nach rechts).

Gerade in großen und weltweit agierenden Unternehmen wie der

BASF ist das Zusammenspiel von Betrieblichem

Gesundheitsmanagement und Krankenkassen von besonderer

Bedeutung. Auch die Prävention hat hier einen festen Platz:

Zur Darmkrebsprävention bietet die BASF ihren Mitarbeitenden ab 45

Jahren eine kostenlose Stuhluntersuchung an. Wer dieses Angebot

nutzt, übernimmt Verantwortung für die eigene Gesundheit und trägt

dazu bei, Darmkrebs früh zu erkennen oder ganz zu verhindern.

Auch andere Unternehmen können die Ausstellung kostenlos bei der

LZG ausleihen. Informationen dazu auf www.lzg.rlp.de.

Copyright: Thorsten Becker, BASF.

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:30