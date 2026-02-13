Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Um den richtigen Einstieg ins Berufsleben zu finden, setzten viele Jugendliche auf ein betriebliches Praktikum. Es gibt erste Einblicke in die zukünftigen Tätigkeiten im Berufsleben und man kann herausfinden, welche Berufe den eigenen Interessen und Fähigkeiten entsprechen. Mit dem Aktionsnachmittag „How to Praktikum“ am 25. Februar, 13:30 – 16 Uhr, im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Straße 2, werden Jugendliche bei Suche und Verwirklichung eines Praktikums unterstützt. An verschiedenen Stationen können die Teilnehmenden herausfinden, welche Ausbildung oder welcher Betrieb zu ihnen passen, wie man eine passende Bewerbung erstellt und in einem Vorstellungsgespräch überzeugt. Auch ein „Telefontraining“ wird angeboten, um auf schnellem Weg einen Praktikumsplatz zu vereinbaren. Außerdem gibt es Informationen zu Betrieben, die ein Praktikum ermöglichen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Umfassende Informationen zum Thema Praktikum bietet die Agentur für Arbeit Landau unter www.arbeitsagentur.de/bildung/praktikum

Quelle: Agentur für Arbeit Landau

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 14:06