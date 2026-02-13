Landau – Auf ein Neues: Stadt Landau sucht wieder Klavierpatinnen und Klavierpaten für „Spiel mich!“-Aktion in der Innenstadt – Anmeldungen bis Ende Februar möglich

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Musik zum Mitmachen: Auch in diesem Sommer wird die Landauer Innenstadt
im Rahmen der „Spiel mich!“-Aktion wieder zur offenen Bühne.
Von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 16. August stehen Klaviere an verschiedenen frei zugänglichen
Orten und dürfen von allen Musikbegeisterten bespielt werden. Möglich wird
das Projekt mit Unterstützung der Kreismusikschule Südliche Weinstraße und des
Landauer Musikhauses Schlaile. Aktuell sucht die Stadtverwaltung dafür wieder
engagierte Klavierpatinnen und Klavierpaten.
„Ob spontane Improvisation, klassische Stücke oder aktuelle Lieblingshits – hier
darf jede und jeder spontan Platz nehmen und loslegen“, betont
Oberbürgermeister Dominik Geißler, der selbst gelegentlich in die Tasten greifen
möchte. Gleichzeitig unterstreicht er die Bedeutung lokaler Unterstützung:
„Ohne die Mithilfe von Geschäften, Cafés, Restaurants und Bars in der
Innenstadt kann diese schöne Sommeraktion nicht umgesetzt werden. Aus
diesem Grund hoffen wir auf tatkräftige Unterstützung.“
Die Aufgabe der Patinnen und Paten ist unkompliziert: Sie stellen den Klavieren
während der eigenen Öffnungszeiten einen Standort vor ihrem Geschäft zur
Verfügung und bieten ihnen abends und nachts einen Unterschlupf. Dank Rollen
ist das problemlos möglich.
Wer sich eine solche Patenschaft vorstellen kann, meldet sich bitte bis
einschließlich Samstag, 28. Februar, beim städtischen Kulturbüro per E-Mail an
kulturbuero@landau.de.
Bildunterschrift: Die „Spiel mich!“-Klaviere suchen auch im Sommer 2026 wieder
ein temporäres Zuhause in der Landauer Innenstadt. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:10