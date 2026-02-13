Landau – Auf ein Neues: Stadt Landau sucht wieder Klavierpatinnen und Klavierpaten für „Spiel mich!“-Aktion in der Innenstadt – Anmeldungen bis Ende Februar möglich



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Musik zum Mitmachen: Auch in diesem Sommer wird die Landauer Innenstadt

im Rahmen der „Spiel mich!“-Aktion wieder zur offenen Bühne.

Von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 16. August stehen Klaviere an verschiedenen frei zugänglichen

Orten und dürfen von allen Musikbegeisterten bespielt werden. Möglich wird

das Projekt mit Unterstützung der Kreismusikschule Südliche Weinstraße und des

Landauer Musikhauses Schlaile. Aktuell sucht die Stadtverwaltung dafür wieder

engagierte Klavierpatinnen und Klavierpaten.

„Ob spontane Improvisation, klassische Stücke oder aktuelle Lieblingshits – hier

darf jede und jeder spontan Platz nehmen und loslegen“, betont

Oberbürgermeister Dominik Geißler, der selbst gelegentlich in die Tasten greifen

möchte. Gleichzeitig unterstreicht er die Bedeutung lokaler Unterstützung:

„Ohne die Mithilfe von Geschäften, Cafés, Restaurants und Bars in der

Innenstadt kann diese schöne Sommeraktion nicht umgesetzt werden. Aus

diesem Grund hoffen wir auf tatkräftige Unterstützung.“

Die Aufgabe der Patinnen und Paten ist unkompliziert: Sie stellen den Klavieren

während der eigenen Öffnungszeiten einen Standort vor ihrem Geschäft zur

Verfügung und bieten ihnen abends und nachts einen Unterschlupf. Dank Rollen

ist das problemlos möglich.

Wer sich eine solche Patenschaft vorstellen kann, meldet sich bitte bis

einschließlich Samstag, 28. Februar, beim städtischen Kulturbüro per E-Mail an

kulturbuero@landau.de.

Bildunterschrift: Die „Spiel mich!“-Klaviere suchen auch im Sommer 2026 wieder

ein temporäres Zuhause in der Landauer Innenstadt. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:10