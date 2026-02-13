Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ladenburg informiert darüber, dass im Zuge anstehender Baumaßnahmen an drei Standorten bis Ende Februar Fällarbeiten im öffentlichen Baumbestand durchgeführt werden. Konkret betroffen sind folgende Bereiche: In der Guilinistraße müssen für die Erschließung des geplanten Fuß- und Radweges 13 Bäume gefällt werden. Auf dem Grundstück des Christlichen Bürgerhospitalfonds in der Schriesheimer Straße 32 müssen aufgrund des geplanten Neubauprojekts eines Mehrfamilienhauses mit preisgünstigen Mietwohnungen zwei Bäume gefällt werden.

Im Hirschgraben wurden dort bereits einige junge Birken gefällt, die aufgrund der Neugestaltung weichen mussten.

Für alle Baumfällungen sind entsprechende Ersatzpflanzungen vorgesehen.

Der Zeitpunkt der Baumfällungen orientiert sich an den Vorgaben des § 39 Bundesnaturschutzgesetz, der Fällungen in der Zeit von März bis September untersagt. Obwohl dieses Verbot für behördliche Maßnahmen formal nicht gilt, hält sich die Stadtverwaltung aus Gründen des Umwelt- und Artenschutzes an diese Regelung und führt diese außerhalb von Brutzeit und Vegetationsperiode durch.

Quelle: Stadt Ladenbrg

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:42