Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Kaum hängen sie, sind sie auch schon wieder weg: Großformatige Wahlplakate werden in Ludwigshafen abgebaut. Wer es nicht besser wüsste, könnte meinen, die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sei bereits entschieden – oder zumindest vorzeitig beendet worden.

Dabei wird erst am 22. März gewählt.

Doch während Kandidatinnen und Kandidaten noch um jede Stimme werben, müssen ihre überlebensgroßen Konterfeis entlang der Rheinuferstraße schon wieder das Feld räumen. Grund ist der gemeinsame Faschingsumzug von Ludwigshafen und Mannheim am 15. Februar.

Demokratie trifft auf Konfetti

Die Stadt informierte die Parteien kurzfristig darüber, dass sämtliche großflächigen Wahlplakate entlang der Umzugsstrecke aus Sicherheitsgründen zu entfernen seien. Begründung: mögliche Gefahrenquellen, blockierte Sichtachsen, beeinträchtigte Rettungswege.

Man könnte auch sagen: Zwischen Narrenkappen, Motivwagen und Kamelle sollen keine Wahlversprechen im Weg stehen.

Sicherheit geht vor – selbstverständlich. Aber die Frage drängt sich auf: War der Faschingsumzug in diesem Jahr überraschend angesetzt worden? Oder findet er vielleicht jedes Jahr ungefähr zur gleichen Zeit auf der gleichen Strecke statt?

Erst zahlen, dann wieder zahlen?

Großflächenplakate werden in der Regel nicht mit Kabelbindern von Parteimitgliedern befestigt, sondern von spezialisierten Firmen montiert. Das kostet – und zwar nicht wenig.

Jetzt heißt es: abbauen lassen. Und nach dem Umzug? Vermutlich wieder aufbauen lassen.

Damit stellt sich eine ganz nüchterne Frage:

Wer trägt eigentlich die zusätzlichen Kosten?

Die Parteien? Also indirekt deren Unterstützer? Oder bleibt die Stadt bei der Verfügung, ohne für den finanziellen Mehraufwand aufzukommen? Eine offizielle Aussage dazu liegt bislang nicht vor.

Wahlkampf im Rückwärtsgang

In einer ohnehin intensiven Wahlkampfphase sorgt der Abbau parteiübergreifend für Kopfschütteln. Nicht wegen der Sicherheitsmaßnahmen an sich – die werden akzeptiert –, sondern wegen des Timings.

Eine frühzeitige Abstimmung hätte Standorte vermeiden oder alternative Flächen ermöglichen können. Stattdessen entsteht der Eindruck, als werde der Wahlkampf kurzzeitig in den Pausenmodus versetzt – zumindest entlang der närrischen Hauptschlagader der Stadt.

Fazit

Nein, die Wahl ist nicht vorbei. Aber in Ludwigshafen wirkt es derzeit so, als müssten sich Kandidaten hinter Motivwagen einreihen und auf ihre nächste Aufstellgenehmigung warten.

Zwischen Demokratie und Straßenfastnacht zeigt sich: Manchmal hat das Konfetti Vorrang vor dem Kandidatenlächeln.

Und die spannendste Frage bleibt:

Wer zahlt am Ende die Rechnung für diesen närrischen Zwischenstopp im Wahlkampf?

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 14:46