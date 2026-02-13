Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, den 8. März 2026, lädt die Musikschule um 11:00 Uhr zu einem abwechslungsreichen Schülerkonzert im Kurfürstensaal ein. Unter dem Motto „Tango und mehr“ präsentieren Schülerinnen und Schüler ihr neu erprobtes Repertoire. Auf dem Programm stehen unter anderem argentinische Tangos von Collatti, Villoldo, Nelegatti und Kotzan. Musikliebhabende sind herzlich eingeladen, sich von den schwungvollen Rhythmen und neuen Klangfarben begeistern zu lassen.

Schülerkonzert der Musikschule

Sonntag 08.03.26

11:00 Uhr / Einlass 10:30 Uhr

Kurfürstensaal, Amtsgasse 5, Heppenheim

Der Eintritt ist frei

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 14:11