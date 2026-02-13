Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im ruhigen und etwas abgeschiedenen Kreuzgrund in Ziegelhausen plätschert der Steinbach durch den Wald und bietet Arten wie dem Feuersalamander oder dem Grasfrosch ein Zuhause. Typische Pflanzenarten sind Erlen, Weiden, Sumpfdotterblumen und Winkel-Seggen. Die Wiesen entlang des Bachufers sind wichtige Lebensräume für lichtliebende Arten – unter dem geschlossenen Blätterdach des Waldes ist es für sie zu dunkel. Waldwiesen sind deshalb wertvolle Sonderstandorte im Stadtwald, die regelmäßig gepflegt werden müssen. Großkronige Bäume nehmen den Wiesen im Kreuzgrund zunehmend Licht. Der Stadtforstbetrieb entnimmt deshalb im Kreuzgrund einige Bäume, um diese hochwertige Kulturlandschaft zu erhalten.

Die langfristige Pflege übernehmen anschließend wieder die „wolligen Helfer“: Schafe und Ziegen weiden in den Sommermonaten auf den Wiesenflächen und sorgen dafür, dass das Tal offengehalten und gepflegt wird.

Die Auflichtungsmaßnahme führt das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg in Abstimmung mit dem Umweltamt im Februar durch. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt, um die Aktivitätsphase der Amphibien zu umgehen und Störungen für sensible Arten möglichst gering zu halten.

Bei Fragen zur Maßnahme können sich Bürgerinnen und Bürger per E-Mail an forstamt@heidelberg.de wenden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:18