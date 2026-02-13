Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg startet eine Umfrage zur „MeinHeidelberg“-App unter allen Interessenten sowie Nutzerinnen und Nutzer der App. Ziel der Befragung ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die digitale Begleitung Heidelbergs genutzt wird, wie zufrieden die Nutzerinnen und Nutzer mit den Inhalten sind und an welchen Stellen weiterhin Verbesserungspotenzial besteht. Zudem werden Wünsche und Anregungen für die zukünftige Gestaltung und Optimierung der App erfasst. Die Umfrage ist ab sofort auf dem Startbildschirm der App zu finden und läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen. Teilnahmeschluss ist der 1. März 2026. Der Prozess läuft anonym ab und dauert etwa fünf Minuten. Die Umfrage kann außerdem im Browser aufgerufen werden.

Eine Teilnahme lohnt sich gleich doppelt: Am Ende der Umfrage gibt es die Möglichkeit einen Heidelberger DankeSchein im Wert von 25 Euro zu gewinnen. Mit der Gutscheinkarte kann in zahlreichen Läden und Geschäften in Heidelberg eingekauft werden. Weitere Infos unter www.vielmehr.heidelberg.de/dankeschein-informationen

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:43