Heidelberg – Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums spendeten 2.000 Euro an den ökumenischen Nikolausfonds

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.„Uns war wichtig, dass unser Weihnachtsmarkt nicht nur schön ist, sondern auch anderen hilft“

Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums spendeten 2.000 Euro an den ökumenischen Nikolausfonds

Rund 2.000 Euro für den ökumenische Nikolausfonds der Evangelischen Kirche in Heidelberg und der Katholischen Stadtkirche Heidelberg kamen beim letztjährigen Weihnachtsbasar des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums zusammen, den die SMV wie in jedem Jahr organisiert hatte. Traditionell spenden die Schülerinnen und Schüler zwei Drittel des Erlöses für einen guten Zweck. Dieses Mal fiel die Wahl auf den Nikolausfonds, der ohne Ansehen der Konfession bedürftige Kinder und Jugendliche im Einzugsbereich der beiden Kirchen ganz konkret mit Zuschüssen und Projekten unterstützt, um deren gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Über das Engagement der Schülerinnen und Schüler freuen sich die Kirchen sehr und bedanken sich für die großzügige Spende.

Beim alljährlich von der SMV und einem Organisationsteam organisierten Weihnachtmarkt verwandelte sich das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg am 28. November 2025 in ein vorweihnachtliches, lebhaftes und zugleich bezauberndes „Wunderland“. Die Klassen boten im Schulhaus und auf dem Pausenhof Selbstgebasteltes, Spiel- und Essenstände und ein vielfältiges, begleitendes Programm an.

An einem Infostand im Eingangsbereich wurde als Neuerung das aktuelle Spendenziel der Veranstaltung vorgestellt, der ökumenische Nikolausfonds der Evangelischen Kirche in Heidelberg und der Katholischen Stadtkirche Heidelberg. Parvin Niroomand vom Dekanat der evangelischen Kirche informierte am Stand über die Arbeit des Fonds, der bedürftigen Kindern und Jugendlichen konkrete Hilfe leistet, zum Beispiel mit Zuschüssen für die Klassenfahrt, für die Anschaffung von Schulmaterialien oder auch zur Finanzierung von Schwimmunterricht.

Traditionell werden von der SMV zwei Drittel der Einnahmen des Weihnachtsmarkts gespendet; rund 2.000 Euro kamen so zusammen. „Uns war wichtig, dass unser Weihnachtsmarkt nicht nur schön ist, sondern auch anderen hilft“, betonten die Organisatorinnen und Organisatoren der SMV. Mit der erzielten Spendensumme wurde dieses Ziel klar erreicht.

Die Evangelische Kirche in Heidelberg und die Katholische Stadtkirche bedanken sich herzlich bei allen, die mit ihrem Engagement und ihrer Mitwirkung die Spende ermöglicht haben, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und nicht zuletzt bei den Organisatorinnen und Organisatoren des Weihnachtsbasars der SMV des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums.

Der Nikolausfonds ist nicht nur zur Advents- und Weihnachtszeit aktiv, sondern leistet das ganze Jahr über Hilfe und nimmt Spenden entgegen.

Mehr Informationen zum Nikolausfonds finden Sie hier:

https://ekihd.de/ueber-uns/spenden/nikolausfonds/

Foto: Schülerinnen und Schüler der SMV und des Organisationsteams Weihnachtsmarkt des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums mit der Organisatorin des neuen Spendenziels und Schriftführerin Amelie Bindseil (2.v.re.), Kassenwart Ben Reithmann (3.v.re.), Schülersprecher Lorin Bülow (4.v.re.), Schulleiterin Grit Cichon (Mitte) und Parvin Niroomand (4.v.li.) vom Dekanat der Evangelischen Kirche in Heidelberg; Fotograf: Simon Schwab

Quelle Foto Schwab Evangelische Kirche in Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:38