Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Landesehrenamtskarte Baden-Württemberg ist seit neustem in Heidelberg erhältlich. Sie bietet Vergünstigungen und besondere Angebote in den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport. Sie ist für Engagierte gedacht, die mindestens ein Jahr oder 200 Stunden ehrenamtlich tätig waren. Wer erfüllt noch die Bedingungen dafür? Infos dazu von Oberbürgermeister Eckart Würzner: Er lädt Engagierte ein, die Karte zu erwerben. (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=-rd9t21ov8I
