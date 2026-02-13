  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Lady Gaga-Gottesdienst in Heiliggeist

Pfarrer Vincenzo Petracca, Sängerin Tine Wiechmann & Band, Tänzer David Kwiek, Kind (mit Erlaubnis der Eltern) Aurelia De Maio

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Wann: Sonntag, 10. Mai 2026, 11 Uhr
Wo: Heiliggeistkirche Heidelberg

Mitwirkende:
Ansprache und Liturgie: Vincenzo Petracca
Musik: Tine Wiechmann (Vocals), Christoph Carl (Bass), Jens Nobiling (Drums) und
Manuel Schienke (Piano)

Tickets: Kostenlose Platzreservierung ab 21. Februar über Ticketsystem unter
www.heiliggeist-heidelberg.de
Veranstalter: Heiliggeist Heidelberg

Anknüpfend an die Taylor-Swift- und Harry-Styles-Gottesdienste führt Heiliggeist 2026
die Reihe „Citykirche Rock’n’Pop“ fort. Der Pop-Gottesdienst am 10. Mai um 11 Uhr in
der Heiliggeistkirche am Heidelberger Marktplatz beschäftigt sich mit der Pop-Ikone
Lady Gaga. Eine Platzreservierung ist erforderlich und ab dem 21. Februar kostenlos
möglich unter www.heiliggeist-heidelberg.de.

Statt Orgel spielt die bekannte Band, die bereits viele Pop-Gottesdienst in Heiliggeist
begleitet hat: Tine Wiechmann (Vocals), Christoph Carl (Bass), Jens Nobiling (Drums)
und Manuel Schienke (Piano). Die Band lässt sieben Songs von Lady Gaga aus
verschiedenen Epochen ihres Schaffens erklingen. Pfarrer Vincenzo Petracca
verbindet die Pop-Songs und ihre Texte mit der Liturgie und der Ansprache.

Lady Gaga ist eine amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin, die
2008 den weltweiten Durchbruch schaffte und seit letztem Jahr mit der
Veröffentlichung des Albums „Mayhem“ ihr Comeback feiert. Sie zählt zu den größten
Popstars der Welt und hat als einzige Künstlerin in allen fünf Pop-Kategorien den
Grammy gewonnen. Bekannt für extravagante Mode und innovative Musikvideos steht
sie fürs Anderssein, für Selbstakzeptanz und für feminine Stärke. Sie ist ein
rebellisches Gesamtkunstwerk in einer unübersichtlichen Zeit.

Katholisch aufgewachsen kämpft sie mit ihren Gefühlen gegenüber der katholischen
Kirche. Sie sagt von sich: „Ich bin eine ziemlich religiöse Frau, die über Religion sehr
verwirrt ist. Religion und die Kirche sind zwei vollständig getrennte Dinge. Ich glaube
an Jesus. Ich glaube an Gott. Ich bete sehr viel.“ Der Gottesdienst dreht sich um ihre
Person, ihre Songs, ihren Glauben und ihr Verhältnis zur Kirche.

Der Pop-Gottesdienst ist der 15. in der Reihe um Pop-Ikonen, die es in Heiliggeist seit
2015 gibt. Die Reihe beschäftigt sich in Themen-Gottesdiensten mit Rock- und Pop-
Stars, ihren Liedern und ihrer Spiritualität. Der Taylor-Swift-Gottesdienst 2024 fand ein

internationales Echo. Auch die Harry-Styles-Gottesdienste im Vorjahr zogen weit über
tausend Menschen in die Heiliggeistkirche. Die Pop-Gottesdienste sollen Einblicke in
die Persönlichkeit und den Glauben der Künstler*innen bieten und deren Ausdruck
erfahrbar machen. Ziel ist es, durch die Verbindung von Pop-Kultur und Liturgie neue
Formen der spirituellen Erfahrung anzubieten und besonders junge Menschen
anzusprechen.

Das Foto von Sabine Arndt zeigt den Adele-Gottesdienst im September 2024 und darf
unter Nennung der Urheberin gern in Verbindung mit dieser Terminankündigung
verwendet werden.

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg

