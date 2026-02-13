Heidelberg – Lady Gaga-Gottesdienst in Heiliggeist



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Wann: Sonntag, 10. Mai 2026, 11 Uhr

Wo: Heiliggeistkirche Heidelberg

Mitwirkende:

Ansprache und Liturgie: Vincenzo Petracca

Musik: Tine Wiechmann (Vocals), Christoph Carl (Bass), Jens Nobiling (Drums) und

Manuel Schienke (Piano)

Tickets: Kostenlose Platzreservierung ab 21. Februar über Ticketsystem unter

www.heiliggeist-heidelberg.de

Veranstalter: Heiliggeist Heidelberg

Anknüpfend an die Taylor-Swift- und Harry-Styles-Gottesdienste führt Heiliggeist 2026

die Reihe „Citykirche Rock’n’Pop“ fort. Der Pop-Gottesdienst am 10. Mai um 11 Uhr in

der Heiliggeistkirche am Heidelberger Marktplatz beschäftigt sich mit der Pop-Ikone

Lady Gaga. Eine Platzreservierung ist erforderlich und ab dem 21. Februar kostenlos

möglich unter www.heiliggeist-heidelberg.de.

Statt Orgel spielt die bekannte Band, die bereits viele Pop-Gottesdienst in Heiliggeist

begleitet hat: Tine Wiechmann (Vocals), Christoph Carl (Bass), Jens Nobiling (Drums)

und Manuel Schienke (Piano). Die Band lässt sieben Songs von Lady Gaga aus

verschiedenen Epochen ihres Schaffens erklingen. Pfarrer Vincenzo Petracca

verbindet die Pop-Songs und ihre Texte mit der Liturgie und der Ansprache.

Lady Gaga ist eine amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin, die

2008 den weltweiten Durchbruch schaffte und seit letztem Jahr mit der

Veröffentlichung des Albums „Mayhem“ ihr Comeback feiert. Sie zählt zu den größten

Popstars der Welt und hat als einzige Künstlerin in allen fünf Pop-Kategorien den

Grammy gewonnen. Bekannt für extravagante Mode und innovative Musikvideos steht

sie fürs Anderssein, für Selbstakzeptanz und für feminine Stärke. Sie ist ein

rebellisches Gesamtkunstwerk in einer unübersichtlichen Zeit.

Katholisch aufgewachsen kämpft sie mit ihren Gefühlen gegenüber der katholischen

Kirche. Sie sagt von sich: „Ich bin eine ziemlich religiöse Frau, die über Religion sehr

verwirrt ist. Religion und die Kirche sind zwei vollständig getrennte Dinge. Ich glaube

an Jesus. Ich glaube an Gott. Ich bete sehr viel.“ Der Gottesdienst dreht sich um ihre

Person, ihre Songs, ihren Glauben und ihr Verhältnis zur Kirche.

Der Pop-Gottesdienst ist der 15. in der Reihe um Pop-Ikonen, die es in Heiliggeist seit

2015 gibt. Die Reihe beschäftigt sich in Themen-Gottesdiensten mit Rock- und Pop-

Stars, ihren Liedern und ihrer Spiritualität. Der Taylor-Swift-Gottesdienst 2024 fand ein

internationales Echo. Auch die Harry-Styles-Gottesdienste im Vorjahr zogen weit über

tausend Menschen in die Heiliggeistkirche. Die Pop-Gottesdienste sollen Einblicke in

die Persönlichkeit und den Glauben der Künstler*innen bieten und deren Ausdruck

erfahrbar machen. Ziel ist es, durch die Verbindung von Pop-Kultur und Liturgie neue

Formen der spirituellen Erfahrung anzubieten und besonders junge Menschen

anzusprechen.

Das Foto von Sabine Arndt zeigt den Adele-Gottesdienst im September 2024 und darf

unter Nennung der Urheberin gern in Verbindung mit dieser Terminankündigung

verwendet werden.

