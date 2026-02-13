Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An fünf Abenden ab dem 23. Februar lernen Teilnehmende in der vhs Heidelberg, wie aus mitgebrachten Texten und Zitaten kleine Kunstwerke entstehen. Unter der fachkundigen Anleitung der Kommunikationsdesignerin & Illustratorin Sibel Karan werden eigene Ideen mithilfe von verschiedenen Materialien umgesetzt und durch das Verwenden unterschiedlicher Schriftarten lernen Teilnehmende die Grundlagen des Handletterings.

Anmeldung oder Fragen sind bis zum 20. Februar unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.

Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

Quelle: Volkshochschule Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:45