Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf dem Heidelbeg Innovation Park(hip) entsteht ein Wirtschaftsstandort für IT, KI, Digitales und Life Science. Schon jetzt bieten die angesiedelten Unternehmen Arbeitsplätze für 1000 Beschäftigte, die sich mit Themen der Zukunft beschäftigen. So wird beispielsweise an Innovativen in der Demenztherapie geforscht. Aber auf den 150000 Quadratmetern des HIP soll nicht nur gearbeitet werden. Auch Erholung und Entspannung ist wichtig. Daher soll hier eine neue Grün- und Freiflächenachse entstehen. Die Arbeiten dazu sind gerade gestartet. Was genau entstehen wird, darüber informierten Oberbürgermeister Eckart Würzner, Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain(Umwelt, Klimaschutz, Mobilität) sowie weitere städtische Mitarbeiter und beteiligte Entwickler. OB Eckart Würzner informierte MRN-NEWS zu den Kernpunkten. (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=GtOqhx1W_-4
Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2026, 00:21