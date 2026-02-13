Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg bietet auch 2026 wieder geführte Spaziergänge über den Bergfriedhof an. Ergänzend gibt es Führungen im historischen Heidelberger Krematorium. Ein besonderes Highlight stellen 2026 die Rundgänge zu den historischen Denkmälern dar: Neben dem bewährten Angebot wird es auch ein neues Format geben, das die Geschichten der Denkmäler um zusätzliche Perspektiven erweitert.

Geführte Spaziergänge über den Bergfriedhof

Bei den geführten Spaziergängen entlang schön bepflanzter Wege und Pfade am Berghang erhalten Teilnehmende Einblicke in die Geschichte des Bergfriedhofs und lernen die wichtigsten Kapitel der „neueren“ Heidelberger Stadtgeschichte kennen. Dabei spannt sich der Bogen von der Grabmalkultur des 19. Jahrhunderts bis zur aktuellen Bestattungskultur.

Die Spaziergänge sind kostenlos und finden jeweils dienstags um 16 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Der erste geführte Spaziergang über den Bergfriedhof ist am 14. April 2026 geplant. Weitere Termine: 5. Mai, 9. Juni, 7. Juli, 4. August, 15. September und 6. Oktober.

Führungen im Heidelberger Krematorium

Die Friedhofsverwaltung der Stadt Heidelberg bietet zudem Führungen im städtischen Krematorium auf dem Bergfriedhof an. Dabei werden den Teilnehmenden die Abläufe und technischen Rahmenbedingungen im Krematorium nähergebracht. Daneben erfahren Teilnehmende Wissenswertes rund um Feuerbestattung und Abschiednehmen.

Die Führungen sind kostenlos und finden jeweils dienstags um 16 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Führungen im Krematorium sind 2026 am 21. April, 13. Oktober und 3. November vorgesehen.

Rundgänge zu historischen Denkmälern auf dem Bergfriedhof

Unter Leitung von Dr. Holger A. Dux werden 2026 erneut Rundgänge angeboten, die Denkmäler, Inschriften und Skulpturen auf dem Bergfriedhof in den Blick nehmen. Thematisiert werden neben Geschichten und Symbolik auch Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Unternehmertum und Kunst. Auch kunstgeschichtliche Entwicklungen vom Historismus des 19. Jahrhunderts bis hin zum Reformstil zwischen den Weltkriegen werden beleuchtet.

Die Rundgänge zu den historischen Denkmälern werden jeweils sonntags, am 17. Mai und am 15. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr durchgeführt.

Neues Angebot ab 2026: Weitere Geschichten zu historischen Denkmälern

Das bestehende Angebot wird in diesem Jahr um zusätzliche Rundgänge erweitert: Im Mittelpunkt steht die Entwicklung der Trauerkultur seit Entstehung des Bergfriedhofs 1844. Dabei werden deren Ausdruck in Stilelementen der Romantik, des Klassizismus und des Jugendstils bis Ende des 19. Jahrhunderts behandelt. Ergänzt wird die kunst- und kulturgeschichtliche Perspektive durch Familiengeschichten der Persönlichkeiten.

Die Rundgänge finden jeweils sonntags am 15. März und am 18. Oktober von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Die Kosten für die Rundgänge zu den historischen Denkmälern belaufen sich auf acht Euro für Erwachsene (vier Euro für Ermäßigte).

Anmeldung über „Natürlich Heidelberg“

Buchungen für alle Angebote erfolgen über das Online-Buchungsportal „Natürlich Heidelberg“ unter www.natuerlich.heidelberg.de. Der Treffpunkt wird nach erfolgreicher Anmeldung mitgeteilt.

Bergfriedhof größter Friedhof in Heidelberg

Der Bergfriedhof ist mit rund 15 Hektar Fläche der größte Friedhof in Heidelberg und der näheren Umgebung. 1844 als „Neuer Friedhof an der Steige“ eröffnet, wurde er immer wieder erweitert, bis er im Jahr 1952 seine heutige Ausdehnung erreichte. Auf dem Friedhof sind zahlreiche bekannte Heidelberger Persönlichkeiten bestattet, wie etwa Reichspräsident Friedrich Ebert, der Wissenschaftler Robert Wilhelm Bunsen, die Dichterin Hilde Domin und die Frauenrechtlerin Marie Baum. Der Friedhof bietet eine variantenreiche und üppige Pflanzenwelt.

20 Kilometer Wegenetz

Wer nach der Führung noch nicht genug hat oder den Friedhof lieber allein erkunden möchte, dem stehen 20 Kilometer Wegenetz zur Verfügung. Die Pfade, die zumeist am Berghang liegen, ziehen sich über den ganzen Friedhof. An den Eingängen und an allen wichtigen Wegkreuzungen weisen farbige Übersichtstafeln den Weg. Ein von der Friedhofsverwaltung aufgelegtes Faltblatt hilft zusätzlich bei der Orientierung auf den vier Rundwegen. Zusätzlich stehen die Rundwege auch digital zur Verfügung und sind über QR-Codes vor Ort direkt abrufbar.

Weitere Informationen zum Bergfriedhof und zu den Rundwegen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/bergfriedhof.

