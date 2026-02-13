Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Seminar am Samstag, 21. Februar von 10.15 bis 16 Uhr wird sowohl theoretisch als auch praxisnah vermittelt, was bei der Anfertigung einer Einkommensteuerklärung wichtig und notwendig ist. Der Dipl. Kaufmann und Steuerfachwirt Volker Riechert erläutert, wie mit Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen, Kinderfreibeträgen und vielem mehr zu verfahren ist. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Der Dozent stellt sich allen Fragen der Teilnehmenden. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 17. Februar unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.

Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.

Quelle: Volkshochschule Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 14:00