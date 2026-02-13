Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 17. Februar 2026, findet der Faschingsumzug in der Heidelberger Innenstadt statt. Im Zuge der Veranstaltung kommt es auf mehreren rnv-Bahn- und Buslinien im Zeitraum von etwa 12:30 Uhr bis etwa 18 Uhr (Bahn) bzw. etwa 20 Uhr (Bus) zu abweichendem Betrieb.

Linie 5

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Gneisenaustraße Süd und Hans-Thoma-Platz

Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Bismarckplatz, Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße und Kapellenweg

zusätzliche Bedienung der Haltestellen HD Hauptbahnhof West, Betriebshof, Jahnstraße, Bunsengymnasium, Technologiepark und Heiligenbergschule

Linie 21

verkürzter Linienweg zwischen Schriesheim Bf und Betriebshof, ab dort weiter als Linie 26 nach Kirchheim Friedhof

Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten und Bismarckplatz

Linie 22

verkürzter Linienweg zwischen Eppelheim Kirchheimer Straße und Seegarten

Entfall der Haltestelle Bismarckplatz

Linie 23

verkürzter Linienweg zwischen Leimen Friedhof und Seegarten

Entfall der Haltestelle Bismarckplatz

Linie 26

Linienteilung

kein durchgehender Betrieb zwischen Heiligenbergschule und Kirchheim Friedhof

Entfall der Haltestellen Volkshochschule, Campus Bergheim und Altes Hallenbad

nördlicher Abschnitt

verkürzter Linienweg zwischen Heiligenbergschule und Bismarckplatz

südlicher Abschnitt

verkürzter Linienweg zwischen Kirchheim Friedhof und Betriebshof, ab dort weiter als Linie 21 nach Schriesheim Bf

Linie 20

gültig bis etwa 20 Uhr

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt

Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

zusätzlich: Entfall der Haltestelle Stadtbücherei und Bedienung der Haltestelle Seegarten als Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (nur Richtung S-Bf Altstadt)

Linie 29

gültig bis etwa 18 Uhr

verkürzter Linienweg zwischen Boxbergring und Hans-Böckler-Straße, ab dort Umleitung zur Herrenmühle

Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße und Herrenmühle

gültig zwischen 18 Uhr und 19 Uhr

Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche

Entfall der Haltestelle Universitätsplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle

Linie 31

gültig bis etwa 18 Uhr

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Brückenstraße und S-Bf Altstadt

Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz

Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Schurmannstraße

Linie 33

gültig bis etwa 18 Uhr

verkürzter Linienweg zwischen Emmertsgrund und Seegarten, ab dort Umleitung zur Herrenmühle

Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße und Herrenmühle

zusätzlich: Entfall der Haltestelle Stadtbücherei und Bedienung der Haltestelle Seegarten als Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (nur Richtung Herrenmühle)

gültig zwischen 18 Uhr und 19 Uhr

Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche

Entfall der Haltestelle Universitätsplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle

Linie 34

gültig bis etwa 18 Uhr

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen HD Hauptbahnhof (abweichend Steig C bzw. L) und Alte Brücke Nord

Entfall der Haltestellen Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Bismarckplatz und Bergstraße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jahnstraße, Neckarwiese und Theodor-Heuss-Brücke

Linie 35

gültig bis etwa 18 Uhr

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Betriebshof und Jubiläumsplatz

Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten und Bismarckplatz

Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Schurmannstraße

Linie 36

gültig bis etwa 18 Uhr

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Betriebshof und Herrenmühle bzw. S-Bf Altstadt

Entfall der Haltestellen Volkshochschule, Campus Bergheim, Altes Hallenbad, Bismarckplatz, Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei und Seegarten

Linie 39

gültig bis etwa 18 Uhr

verkürzter Linienweg zwischen Königstuhl und Hans-Böckler-Straße, ab dort zum Seegarten

Entfall der Haltestelle Bismarckplatz

Umleitungsnetzplan

Auf der rnv-Webseite unter folgendem Link steht ein Umleitungsnetzplan zur grafischen Darstellung der geänderten Linienführungen zur Verfügung.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

