Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 17. Februar 2026, findet der Faschingsumzug in der Heidelberger Innenstadt statt. Im Zuge der Veranstaltung kommt es auf mehreren rnv-Bahn- und Buslinien im Zeitraum von etwa 12:30 Uhr bis etwa 18 Uhr (Bahn) bzw. etwa 20 Uhr (Bus) zu abweichendem Betrieb.
Linie 5
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Gneisenaustraße Süd und Hans-Thoma-Platz
Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Bismarckplatz, Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße und Kapellenweg
zusätzliche Bedienung der Haltestellen HD Hauptbahnhof West, Betriebshof, Jahnstraße, Bunsengymnasium, Technologiepark und Heiligenbergschule
Linie 21
verkürzter Linienweg zwischen Schriesheim Bf und Betriebshof, ab dort weiter als Linie 26 nach Kirchheim Friedhof
Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten und Bismarckplatz
Linie 22
verkürzter Linienweg zwischen Eppelheim Kirchheimer Straße und Seegarten
Entfall der Haltestelle Bismarckplatz
Linie 23
verkürzter Linienweg zwischen Leimen Friedhof und Seegarten
Entfall der Haltestelle Bismarckplatz
Linie 26
Linienteilung
kein durchgehender Betrieb zwischen Heiligenbergschule und Kirchheim Friedhof
Entfall der Haltestellen Volkshochschule, Campus Bergheim und Altes Hallenbad
nördlicher Abschnitt
verkürzter Linienweg zwischen Heiligenbergschule und Bismarckplatz
südlicher Abschnitt
verkürzter Linienweg zwischen Kirchheim Friedhof und Betriebshof, ab dort weiter als Linie 21 nach Schriesheim Bf
Linie 20
gültig bis etwa 20 Uhr
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt
Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
zusätzlich: Entfall der Haltestelle Stadtbücherei und Bedienung der Haltestelle Seegarten als Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (nur Richtung S-Bf Altstadt)
Linie 29
gültig bis etwa 18 Uhr
verkürzter Linienweg zwischen Boxbergring und Hans-Böckler-Straße, ab dort Umleitung zur Herrenmühle
Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße und Herrenmühle
gültig zwischen 18 Uhr und 19 Uhr
Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche
Entfall der Haltestelle Universitätsplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle
Linie 31
gültig bis etwa 18 Uhr
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Brückenstraße und S-Bf Altstadt
Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz
Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Schurmannstraße
Linie 33
gültig bis etwa 18 Uhr
verkürzter Linienweg zwischen Emmertsgrund und Seegarten, ab dort Umleitung zur Herrenmühle
Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße und Herrenmühle
zusätzlich: Entfall der Haltestelle Stadtbücherei und Bedienung der Haltestelle Seegarten als Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (nur Richtung Herrenmühle)
gültig zwischen 18 Uhr und 19 Uhr
Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche
Entfall der Haltestelle Universitätsplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle
Linie 34
gültig bis etwa 18 Uhr
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen HD Hauptbahnhof (abweichend Steig C bzw. L) und Alte Brücke Nord
Entfall der Haltestellen Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Bismarckplatz und Bergstraße
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jahnstraße, Neckarwiese und Theodor-Heuss-Brücke
Linie 35
gültig bis etwa 18 Uhr
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Betriebshof und Jubiläumsplatz
Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten und Bismarckplatz
Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Schurmannstraße
Linie 36
gültig bis etwa 18 Uhr
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Betriebshof und Herrenmühle bzw. S-Bf Altstadt
Entfall der Haltestellen Volkshochschule, Campus Bergheim, Altes Hallenbad, Bismarckplatz, Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei und Seegarten
Linie 39
gültig bis etwa 18 Uhr
verkürzter Linienweg zwischen Königstuhl und Hans-Böckler-Straße, ab dort zum Seegarten
Entfall der Haltestelle Bismarckplatz
Umleitungsnetzplan
Auf der rnv-Webseite unter folgendem Link steht ein Umleitungsnetzplan zur grafischen Darstellung der geänderten Linienführungen zur Verfügung.
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:50